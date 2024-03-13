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索尼攜手本田推新電動車 現身矽谷

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)可以顯示個性化的內容。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)可以顯示個性化的內容。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

索尼（Sony）和本田（Honda）公司聯合組建的合資企業「索尼本田移動（Sony Honda Mobility)」的首款EV電動車AFEELA，日前在矽谷最大購物中心Westfied Valleyfair亮相。據悉，這輛樣車完全在日本製造，之後希望在美國生產，並計畫明年預售。

在這輛展示樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)。只要車主靠近，媒介帶就會識別用戶，並顯示相應個性化的內容。用戶進入車內後，媒介帶也會顯示與用戶車內操作的相關聯內容。在車輛前方擋風玻璃上方還有一個類似雷達的裝置，支持這款電動車的第三代自動駕駛技術。

AFEELA電動車車門配有人臉識別系統，所以用戶不用觸碰車門，系統識別人臉後就會自動開啟。當然車門上也有隱形按鈕備用。坐進車內，方向盤和座椅會自動調整到最佳位置。駕駛室前部是一整條全景屏幕，整合了圖像、音響和光線調節系統。後座也配有視頻影音系統。

方向盤的左邊主要是媒介控制區域，而右邊主要是輔助自動駕駛系統區域。全景式顯示屏可以全屏顯示地圖，還可以放大做3D顯示。顯示屏菜單有不同主題可以挑選，不同主題有不同的音響模式和燈光氛圍。顯示屏畫面可以通過滑動輕鬆移動，可以做到司機位置顯示地圖而副駕駛位置顯示影音娛樂內容。

目前這輛車還只對媒體展示開放，18日開始會對公眾開放。現場有不少路人對這輛車表現出興趣。矽谷華人汪先生表示，自己其實是寶馬車迷。但是太太比較青睞電動車，最近家中也安裝好了電動車的充電裝置，所以在四處看車中。但是他也提到，最近趙小蘭的妹妹趙安吉駕駛特斯拉事故身亡的新聞，讓他對於電動車的安全性還有疑慮。

樣車內部的影音娛樂系統非常完善。（記者徐蓓蓓╱攝影）
樣車內部的影音娛樂系統非常完善。（記者徐蓓蓓╱攝影）

電動車 本田 矽谷

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