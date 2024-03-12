華人自駕車禍亡 3/18聖縣高院預審

特斯拉自動駕駛被指事故頻頻。（美聯社）

聖他克拉拉縣高等法院下周一(18日)將啟動2018年華人 黃偉倫（Walter Huang）疑因特斯拉 自動駕駛車禍致死案的預審程序。

2018年3月23日，蘋果公司工程師黃偉倫的特斯拉Model X行駛在山景城的101高速公路上時，自動駕駛軟體突然讓車輛轉向，導致車輛在高速狀態下直接撞上公路混凝土中間隔離帶。黃偉倫在事故中受重傷，幾個小時後在當地醫院去世。

黃偉倫此前曾經向妻子抱怨過特斯拉在這一路段出過故障，令車輛朝著混凝土隔離帶開。沒想到他之後在同一地點喪生。黃偉倫家人指責自動駕駛科技的設計缺陷和失靈的自動緊急煞車系統，導致他車毀人亡。

國家運輸安全委員會（NTSB)2020年發布的一項調查認為，這起事故至少部分是由特斯拉自動駕駛系統運行不當導致。NTSB指出，特斯拉的科技在當時「沒有提供有效方法監控駕駛員對駕駛任務的參與度。」此外，委員會還發現，類似自動駕駛系統並不能完全自動駕駛，但司機往往未加注意就使用了這一功能。

調查小組表示，黃偉倫在車禍當時很有可能在手機上玩遊戲導致分心。NTSB表示，如果加州 交通部門之前及時修復了隔離帶終點的一個緩衝的話，黃偉倫很可能可以從車禍中生還。這一緩衝在黃偉倫車禍前11天毀於另一場車禍。