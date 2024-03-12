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AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

尼古丁袋提神 職場人士新歡

編譯林思牧╱綜合報導
尼古丁袋成為當今職場菁英用來提神的聖品。（美聯社）
尼古丁袋成為當今職場菁英用來提神的聖品。（美聯社）

彭博社新刊出的報導指出，尼古丁袋(nicotine pouch)是當今職場菁英用來提神與增進工作績效的聖品，在一些網紅的推波助瀾下，有些從來沒抽過香菸的人也躍躍欲試，不但衛生界人士感到憂慮，連菸癮難戒的人也不敢苟同。

尼古丁袋在財經界與高科技業現正大為風行，投資人關係企業「資產動物」(Equity Animal)執行長莫蘭(Mark Moran)指出，每當他要開始做一件枯燥的事，就會先放一片尼古丁袋在嘴裡，不到幾分鐘他的精神就來了，可以有一段時間非常專注地把那件事完成，讓這個過程變得相當愉快。

他說：我真的是對尼古丁袋上癮了，這個Zyn品牌的東西又薄又小，把它放在牙齒與嘴唇之間，即使跟顧客談話也不會被察覺，不像嚼尼古丁口香糖，顧客會覺得我不禮貌。根據Zyn的製造商飛利浦莫里斯國際公司(Philip Morris International Inc.)發布的數據，2023年第3季公司售出1億又540萬罐的尼古丁袋，比2022年躍升了66%，讓公司的營業前景看好。

矽谷科技界使用尼古丁袋的情況也越來越普遍，在競爭激烈、工作時間長的公司，員工必須用某種方式提神、增進績效，過去有咖啡因(caffeine)、阿得拉(Adderall)，現在是尼古丁。億萬富豪投資人提爾(Peter Thiel)最近向記者表示，他認為尼古丁可以暫時把人的智商提高10分，他考慮用尼古丁貼片(nicotine patch)。

尼古丁袋最讓衛生界擔憂的是它會吸引年輕人使用，就像過去的香菸(cigarettes)與電子菸(vapes)。參議院多數黨領袖舒默上周呼籲聯邦政府採取行動壓抑Zyn和類似的產品，也促請青少年的家長注意孩子是否偷偷在用尼古丁袋。

2020年對尼古丁所做的研究指出，健康的不抽菸人士，在使用少量的尼古丁以後考試，成績比使用多量或吸菸很多的人好。研究報告的主筆做了這個結論：少量的尼古丁可以激發某種功能，導致認知能力的增進。

人工智慧公司Linehaul.ai的創始人費卡羅塔(Anthony Fecarotta)指出，他很年輕的時候就開始嚼菸草，他使用尼古丁袋是為了避免菸草的害處。他認為抽菸、嚼菸草的人改用尼古丁袋可能有益處，但他也看出有些從來沒用過菸草的人去用尼古丁袋，而尼古丁有很強的成癮性，隨便使用等於是玩火。

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