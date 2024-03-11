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開發金銀島住房 要蓋超過8000套

記者李怡╱舊金山報導
與舊金山隔著一個海灣大橋的金銀島，成為舊金山開發新住房的主力區域之一。（記者李怡╱攝影）
與舊金山隔著一個海灣大橋的金銀島，成為舊金山開發新住房的主力區域之一。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德(London N. Breed) 在去年推出「全民住房」計畫，以解決舊金山住房緊張問題。計畫要求舊金山到2030年的六年內建造8萬套新住房。隸屬舊金山市與市中心一灣之隔的金銀島，成為了主力開發區之一，目前正在籌建8000多套新住房。

在最近的市議會上，布里德與舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)提出立法，以確保灣區最大的新住房來源金銀島(Treasure Island)的秩序開發，並確保按期交付滿足各個收入水平的新住房。

布里德表示：「金銀島正在建造的數千套新住宅，是舊金山經濟復甦的關鍵。 在這一關鍵時刻，不能冒基礎設施延誤的風險，。我們需要盡可能多地開發住房，才能創造就業 機會和新社區，讓城市繼續向前發展。」

麥德誠表示，金銀島是舊金山正在建設的最大的住房項目。這不僅大力推動建造新住房，而且還促進經濟活動」。 金銀島的開發將為市區經濟產生正面影響，並創造數千個建築工作。

金銀島包括鄰近的芳草島 (Yerba Buena Island)，是前美國海軍基地，自 1990 年代末以來，已穩步移交舊金山市政府管轄區。 過去三年來，已有近1000套新住宅建成、開幕或興建中。 新的海堤和渡輪碼頭已經建成。舊金山市中心每天都有定期渡輪服務。 新的公園已經開放，更多公園正在建設中。 隨著新社區的發展，各種新企業正在搬到島上定居。目前已有24個建築業在金銀島和芳草島施工，超過1400名工會工人，進行了30萬小時的建設。

舊金山 就業 灣區

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