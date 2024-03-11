舊金山灣區台灣商會年會　日本副總領事出席致詞

岸守一致詞時表示，日本與台灣的友誼持久，關係也非常密切。（記者李宗敏╱攝影）

舊金山灣區 台灣商會日前在聯合市舉行2024迎春聯歡晚會暨第29屆年會。會中舉辦專題演講。主講人為美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯 （Ingrid Larson），她重申美國對台灣政策不變，希望維持台海和平。日本 駐舊金山副總領事岸守一（Hajime Kishimori）出席，強調日本與台灣之間長久的情誼與友好。

當晚來賓雲集，除了商會成員、歷屆會長和其他僑社代表意以外，駐舊金山經文處處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑、北加日本商會工商會議所執行理事洞惠司郎、世界台商聯合總會名譽總會長林貴香、北加州台灣商會聯合總會名譽總會長陳光博、名譽總會長吳怡明、舊金山灣區台灣商會創會會長謝鎮寬等人都與會。

舊金山灣區台灣商會長張䕒周指出，商會年會展示了灣區各僑社的團結，大家對故鄉台灣有相同的感情，希望商會未來能夠做得更好，幫助更多，造福台灣人民。

賴銘琪表示，舊金山灣區台灣商會長期在社區貢獻，像是在疫情期間捐贈了許多口罩與防護設備，感謝商會與成員長期無私的奉獻。他並說，舊金山灣區台灣商會在95年以來就非常活躍於社會，並且橋接台灣與當地社區及主流，令人感佩。

莊雅淑表示，海外台商是中華民國台灣走向世界的助力跟推手，在世界各地積極進行國民外交。舊金山灣區台灣商會一直支持台灣政府，在歷任會長的帶領下從事許多社區公益，提升商會在主流的形象。她代表僑委會、僑教中心致上敬意。

岸守一致詞時表示，日本與台灣的友誼持久，關係也非常密切。他回憶，日本前首相安倍晉三遇刺後的兩天內，有超過百名台美人到日領館悼念，說明台灣人從未忘記安培向台灣展示的友誼。同樣令他印象深刻的還有今年1月1日登半島地震後，台灣第一個伸出援助之手。日本會報答這份情誼，持續深化台日友好發展。

藍鶯在美國國務院服務近22年，目前職務主要是AIT和經文處駐美代表的對話協調，傳達美國對台政策。她當日演講圍繞台灣大選後台美關係以及台灣面對大陸壓力的處境，重申美國對台灣政策不變，希望維持台海和和平。