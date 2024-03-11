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馬文典畫展 千里江山圖驚豔

記者劉先進╱聖利安住報導
知名畫家馬文典藝術作品世界巡迴展，在東灣中國畫廊舉行。（記者劉先進╱攝影）
知名畫家馬文典藝術作品世界巡迴展，在東灣中國畫廊舉行。（記者劉先進╱攝影）

中國知名畫家馬文典藝術作品世界巡迴展日前在東灣聖利安住中國畫廊開幕。馬文典說，展覽中最有特色的一幅畫，是歷時兩年繪製的12米大青綠山水長卷「千里江山圖」。疫情中，他曾碰到創作瓶頸，不知如何繪畫閉關修煉的仙山圖景，於是驅車一周多，去素有「天下眾名嶽之宗」之稱的梵淨山采風。適逢2021年底，山上有雪，雲霧漸漸散去，有線衫縹緲的感覺，於是靈感迸發，攻克這一難度。繪畫51年，他采風從不乘飛機，而是和友人開車同去，「用輪胎，用腳步丈量中國的大好河山。」

馬文典號「鬼門過客」，是中國大漠畫派水墨畫家，大漠畫派創始人，現任中國文化部華夏書畫藝術人才研究會理事、中國人才研究會藝術家學術委員會委員、北京市美術家協會會員、中國書畫院院士等。他幼承家學，攻詩文書畫，七歲初習篆刻。隨中央民族大學郝紅章教授學習油畫，後入室蕭墅先生攻習文史翰墨，善斫古琴。此次畫展由美國傳奇藝術品拍賣公司執行長許大衛與中國畫廊創始人柴學斌共同策畫，先在洛杉磯展出，再到灣區。展出的作品，涵蓋山水，花鳥，人物，十二生肖。馬文典曾到加州采風，拜訪張大千故居和17哩路，繪下精彩瞬間。

畫展中最特別的，莫過於12米大青綠山水長卷「千里江山圖」，氣象萬千，山河壯麗，綠水青山盡收眼底，讓到場的觀眾讚歎不已。馬文典說，為創作這幅作品，前後采風近六年，驅車到貴州、雲南、廣東、廣西、湖北、江蘇等地，光是創作時間就有兩年。

51年的創作生涯中，馬文典采風從不乘飛機，因為直達終點，難以體驗山川河流秀美。他都是和友人自駕到處跑。

加州 疫情 灣區

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