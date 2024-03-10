藏傳藥師寺 打坐冥想好去處

山頂彌勒大殿掩映在綠樹中。（記者徐蓓蓓/攝影）

農曆新年很多華人 都有前往寺廟祈福的習慣。很多地方搶燒第一柱香甚至成為風俗，希望能給新的一年帶來好運。灣區 多族裔雜處，信仰多元，來自不同地區和宗派的佛寺也相當多，其中位於聖他克魯茲山林之中的藏傳佛教藥師寺就是其中廣受歡迎的一所。

藥師寺座落於佔地108畝的紅木森林之中，從矽谷 出發一個小時車程就可到達。到達藥師寺需通過一條蜿蜒的上山小路穿越紅木林，因道路狹窄，迎面有車輛過來都要停到路肩，對方才能通過，好在一路上山林靜謐、空氣清新，慢慢攀登的過程中，俗世煩惱似乎也漸漸拋諸腦後。

寺內的主冥想大廳內陳列著很長一列佛像、唐卡和祭壇以及一處沙盤曼陀羅。走出冥想大廳，拾級而上是叫做「地藏淨土」的一處廟宇群，包括九呎高的地藏菩薩坐像、巨大的尊勝佛母心咒鐘、轉經輪以及可以上供、冥想和進行其他活動的廟宇建築。

從巨型轉經輪處向上，是矗立在綠色草坪之上的摩诃菩提寺浮屠。浮屠位於一個巨大的曼陀羅正中，是打坐和冥想的好地方。而座落在山頂的是供奉著巨型彌勒佛像的大殿。大殿四壁佈滿獻給逝者的小浮屠。

整個佛寺一共有三處大型轉經輪，上面寫滿了各類經文。據說向順時針方向轉動就可以把美好的祝福散播到世界。經輪轉動的同時也會祝福周圍的蟲蟻和動物，讓萬物和大慈大悲的觀音菩薩發生連結。

佛寺境內還有長短不一的數條徒步路線。其中最著名的是八條經步道（Eight Verses Trail)。這是一條相對平坦，只有一哩長的步道。走完全程大約需要30-40分鐘。沿途有八處寫有發人深省的佛經片段。並有長椅供人休憩。八條經步道的盡頭是魔幻森林（Enchanted Forest)。訪客把各類紀念物留在這一小片林中空地，寄託對逝者的哀思。