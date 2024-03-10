市場街Busk it音樂會 一路嗨到11月

亞裔藝術家Lenny San Jose正在街頭表演烏克麗麗彈唱。（圖片來源：Market Street Arts）

舊金山 藝術活動組織「市場街藝術」（Market Street Arts）將透過「街頭表演吧！」（Busk It!）活動為市場街帶來帶來現場音樂。活動從3月10日開始直到11月為止，「市場街中央」（Mid Market）社區將成為每周現場表演的熱門場所，把當地音樂家和企業都連結起來。

音樂家們會在市場街最受遊客和居民歡迎的地區進行表演，包括The Strand劇院、Arsicault烘培坊、宜家(Ikea)、La Cuisine餐廳、市場街992號和市場街1059號等。3月10日開幕式活動將有逾25名音樂家將在人行道上創造歡樂，從上午10時30分到晚上8時，連接當地的場館、餐廳和企業。

商業協會和基金會執行董事吉布森(Steve Gibson)說，「街頭表演吧！」活動可以直接支持當地的音樂家，同時為顧客、居民及在該區工作、造訪的人們創造一個充滿活力、歡樂的環境，民眾無論是喝咖啡 、看表演，還是只是路過，「街頭表演吧！」都能把音樂帶到你的耳裡。

為慶祝這項計畫推出，市場街頭藝術正與舊金山音樂學院和舊金山搖滾計畫合作，為年輕藝術家提供一個平台。Ben Misterka三人樂團、Faultline Trio三人樂團、Levitation小提琴樂團、舊金山恢復戲院（SF Recovery Theatre）、The Genie、Tori、Lenny San Jose等藝術家都將進行表演，除表演外，連鎖酒店The LINE Hotel還將在表演期間舉辦歡樂時光派對。

舊金山音樂學院的發展和參與中心的專業總監科勒（Kristen Klehr）說，相信音樂的變革力量可豐富這一社區，與市場街頭藝術的合作，突顯了他們致力於透過藝術表達與學生和灣區 建立有意義的聯繫。