北加州陽明交大校友會 邀林宏文談台灣晶片

林宏文受北加州陽明交大校友會邀約來訪灣區矽谷，舉辦非公開講座後與聽眾合影。（記者葛歆睿 / 攝影）

台灣資深媒體人、暢銷書作者林宏文受北加州陽明交大校友會邀約造訪灣區矽谷 ，日前舉辦非公開講座。他以「台積電 、地緣政治與美台聯盟—台灣晶片 島如何續放光芒」為主題，為身處海外的台僑特別設計，內容涵蓋台灣晶圓產業關鍵性議題，台美科技聯盟，以及對地緣政治的分析。

林宏文去年出版的「晶片島上的光芒」以台灣科技發展視角，深入剖析這晶片島的未來與地緣政治地位。至今，他已在各地，包括香港進行超過百場演講以及媒體專訪，造成熱議，該書也蟬連暢銷書榜，並將在四月前往日本做日文版發表會。

林宏文在接受媒體採訪時表示，很高興來矽谷做這場演講，希望可以將多年第一手觀察分享給矽谷的朋友，引發關於「台灣以何種方式面對行業競爭與地緣政治挑戰」的思考。

林宏文指出，目前台灣在全球兩大關鍵產業晶片和AI上都掌握到重點和絕對的影響力。台灣晶片設計、製造、和封裝在全球市場各占20%、70%、60%。美國AI領頭羊輝達、超微、AMD也都是由台灣人創辦或者擔任CEO。但是無論是來自中國的競爭，還是美、台、日、韓組成的「Chip 4」半導體聯盟的內部競爭，以及美中對抗下的地緣政治，都是台灣需要面對巨大挑戰。

林宏文說，台灣過去偏向做量產製造，屬於晶片行業中1到100的市場，目前已經是紅海，而且中國在方面非常強大，掌握重要影響力，而從0到1的創新市場，仍是美國掌握最多關鍵技術，台灣不能只扮演製造代工角色，要更早參與從0到1的創新過程。

林宏文認為，美中對抗是台日合作發展的大好機會，有益於兩國發展。從互補互利到互信，再到民眾工作態度精神一致，台日合作聯盟的基礎很穩固，過程是台灣可以掌握的。台積電美國廠受挫，而熊本廠提前完工就是很好的例子。

林宏文表示，台灣除了半導體，其他產業也都有海外發展及併購機會。例如美台聯盟給台灣在網通、伺服器、電動車、生物科技、國防相關產業都創了機會。台灣應該想辦法與全世界的創新源頭合作聯盟，做出與亞洲及中國企業的區隔及差異，