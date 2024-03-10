慈光寺 矽谷科技人精神避難所

慈光寺禪修室。（記者徐蓓蓓╱攝影）

引言：向來被視為科技重鎮的灣區矽谷 ，沒想到也有不少佛教寺廟，有幾座寺廟甚至與科技業巨擘也有著密不可分的關係，甚至成為科技業工程師的心靈導師。

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慈光寺座落於矽谷南面洛斯蓋圖海拔2350呎的山林之中，是一所日式曹洞宗禪寺，由乙川弘文在1983年創立。乙川弘文是蘋果公司的創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的精神導師與好友，曾經在1991年主持了他與妻子羅琳（Laurene）的婚禮。

慈光寺占地面積13.26畝，內有一個大池塘、露營場地、宿舍及遠足步道等，由常駐法師和一些信徒共同管理。秉持曹洞宗務實的理念，慈光寺免費為信眾提供禪修、冥想課程及飯食，同時倡導保護土地和生態環境。

慈光寺的官網提到其使命是「一座非正式的驛站、一處避難所和安寧的綠洲，啟發求知與新生。」

在灣區風雨肆虐的風暴季節，造訪慈光寺並不是一件輕鬆的事。記者冒雨駛入洛斯蓋圖幽靜的山林，沿途除去幾隻林中避雨的火雞禿鷲外，只有窗外的風雨聲。到達路邊寫著慈光寺路牌的叉路口，還要小心開過一條漫長蜿蜒的土石小道，才能看到錯落與山谷中的幾間日式寺院建築。

慈光寺有一間大型可容納數十人的禪修室以及一間小型的禪修室。小型禪修室的內室，供奉著乙川弘文和女兒的靈位。乙川弘文2002年在瑞士逝世，當時他下水搶救不慎落水的5歲女兒，兩人都未生還。

寺院接待客人的茶水間溫暖寧靜，有開放式的廚房、客廳及幾櫃圖書。寺廟的工作人員來自不同種族，但對客人的到來都不意外。他們不諱言，乙川弘文曾經是賈伯斯的精神導師，但卻否認賈伯斯和寺院有任何直接的聯繫，也不希望有人因為追慕賈伯斯來到這裡。

慈光寺成為矽谷人的另一個精神救贖地，近期受到許多華人 關注。與此同時，寺院方也對近來有這麼多華人來訪的原因非常好奇。據悉，目前寺院75%的訪客是華人，其中絕大多數都是矽谷的科技業工作者，很多人參加寺院的禪修課程，吃飯、聊天、打開心房、分享自己心事，甚至泣不成聲。

導師之一的布朗（Pamela Chōbun Nenzen Brown）表示，她非常理解這些年輕人在社交、文化和家庭方面所承受的巨大壓力，希望他們可以在這裡重新找到內心的平衡。