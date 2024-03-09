Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

美國連鎖超市Trader Joe's 推出迷你購物袋，小巧設計引起消費者搶購，不少華人 將自己改造的迷你購物袋分享在網路上，引起網路上的回響。

美國連鎖超市Trader Joe's推出迷你購物袋，小巧設計引起消費者搶購。（記者孫愛薇／攝影）

這款迷你購物袋是以Trader Joe's推出的一款帆布購物袋做為原型，尺寸縮小到可以做為便當袋或是隨手包，一個Trader Joe's迷你購物袋售價為2.99元，網友甚至稱之為Trader Joe's迷你托特包Mini Tote，托特包的特色為簡單直挺的外型，兼顧手把與縫線，容量大而好用為名。

華人消費者Rene在住家附近的Trader Joe's門市購買，對迷你購物袋情有獨鍾的她，即便店內缺貨，仍舊持續等候到補貨時機前往採購。因為疫情 中發展出刺繡愛好，拿到迷你購物袋的Rene在袋上繡上各式小巧可愛的圖案，美麗精緻的繡花引起關注，甚至連Trader Joe's也注意到她與眾不同的設計。Rene說，獨一無二的裝飾連店員都很喜歡，也繡了幾個當禮物送給店員。

Rene在疫情中發展出自己刺繡愛好，巧手改造購物袋引起網友廻響。（受訪者提供）

同樣想買袋子的Joy Hsieh，則是在住家附近三間分店都沒有找到，她不只詢問店員上架時間，還特地開車到較遠的分店購買，幸好剛好遇到購物袋上架而買到，手巧的她用電繡方式在袋子上繡上水果圖案，由於家中有兩個小孩，Joy將孩子的名字也一同繡上。

Joy提到，不管這款迷你購物袋有沒有加工，家中的小朋友都很喜歡這款袋子，因為小袋子的尺寸很適合給小朋友揹，加工後更受到喜愛，因為袋子上的圖案都是由小朋友自己選擇的。

根據消費者詢問下一批迷你購物袋到貨時間為4月，第一批沒有搶購到的消費者可以留意各店的到貨訊息，目前官網還發布了新款迷你保溫袋，同樣也受到消費者的熱烈關注，成為下一波搶購的焦點之一。