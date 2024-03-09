AI企業科技職位薪水 比一般科技業高

目前最紅的AI公司之一是OpenAI，它的員工比其他多數AI公司的員工賺得更多。圖為OpenAI執行長奧特曼。(美聯社)

今天最紅的科技領域之一是人工智慧AI ，而舊金山灣區 又是AI強震的震央，許多人或許會問，從事AI工作的人，他們賺的薪水真的比其他類別科技公司的人多？灣區的AI工作，是不是比別地方的AI工作薪水更高？

職業介紹網站ZipRecruiter的首席經濟師帕洛克(Julia Pollak)指出，跟AI相關的科技職位，確實比一般科技職位的薪水都高，有些工作的薪水差異只有幾個百分點，但有些會多出三分之一以上。

以全國整體來比較，在16萬宗以上的相關職位招聘廣告中，譬如軟件工程師(software engineer)，AI的軟件工程師的薪水比一般軟件工程師多4%。AI的資料管理師(data manager)比一般的資料管理師多40%。AI的電腦科學家(computer scientists)比一般電腦科學家多將近25%。

灣區的AI工作的薪水也比其他類似科技職位高，譬如AI產品管理師(product managers)比一般產品管理師薪水多五分之一左右，但AI軟件工程師跟一般的軟件工程師賺的錢幾乎一樣。

追蹤招工薪水(salary offerings)的網站Comprehensive創辦人Roger Lee指出，灣區的AI科技工作的薪水比一般類似科技職位的薪水多20%以上。譬如一般軟件工程師的平均年薪約是17萬5000元，但AI軟件工程師平均賺20萬元以上。

Roger Lee又指出，目前最紅的AI公司之一是OpenAI ，它的員工又比多數AI公司的員工賺得更多。譬如OpenAI裡有不少工程師年薪30多萬，少數的甚至賺到40萬以上，而且這還不包括福利和公司股票。