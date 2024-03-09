我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

阿茲海默病患未來20年倍增 2/3是女性

記者王子涵／灣區報導
預計未來20年加州患有阿茲海默症和相關失智症（ADRD）的人數將增加一倍。（加州公共衛生廳提供）
預計未來20年加州患有阿茲海默症和相關失智症（ADRD）的人數將增加一倍。（加州公共衛生廳提供）

加州公共衛生主任阿拉貢（Tomás J. Aragón）表示，隨著平均壽命的延長，預計未來20年加州患有阿茲海默症和相關失智症（ADRD）的人數將增加一倍。

加州公共衛生廳近日發起「對抗阿茲海默症」宣導活動，提高民眾對阿茲海默症和相關失智症的認識，擴展有關大腦健康、了解衰老和失智症的區別等關鍵信息，鼓勵患者與親友和醫療機構的溝通對話。這次宣導活動也希望能夠幫助多元化社區關注大腦健康，了解衰老特徵和失智症的不同。

阿拉貢表示，許多潛在的患者由於不了解、恐懼或恥辱感的原因，而避免尋求幫助。社區教育和對話將消除患者的猶豫和拖延，從而更早提供關於徵兆、風險和促進大腦健康的知識。

其中導致阿茲海默症的主要危險因素便是年齡。加州是全美65歲以上成年人最多的州，雖然大多數老年人不會患上失智症，但全美11%的阿茲海默症患者居住在加州。並且這一數字將在2019年至2040年增加一倍，提高認識、教育和準備是及其必要的。

三分之二確診的阿茲海默症患者是女性。（加州公共衛生廳提供）
三分之二確診的阿茲海默症患者是女性。（加州公共衛生廳提供）

女性尤其受到阿茲海默症的影響，三分之二確診的患者是女性。少數族裔社區也受到不成比例的影響，拉丁裔、非裔是白人群體患病率的兩倍。而加州是美國族裔最多元的州之一，其中6個縣名列全國族裔多元化前20名。這也印證開展早期ADRD預防工作的必要性。

加州老齡化主任德瑪若斯（Susan DeMarois）表示，至關重要的是將ADRD相關的專業知識傳授給家庭護理人員和勞動群體。「廣泛的預防、篩查和檢測能夠為家庭做出重要的社會、醫療、財務和個人決定提供建議。」

民眾可登錄TakeonALZ.com了解失智症診斷、和促進大腦健康的相關方法。

加州 阿茲海默症 檢測

上一則

真耶穌教會三月陸續在灣區和西雅圖舉辦靈恩佈道會

下一則

3月食物券補助 10日前完成發放

延伸閱讀

美鐵3列車 加州長者、團體、學生享優惠

美鐵3列車 加州長者、團體、學生享優惠
加州無敵海景 Amtrak火車玩轉慢旅行

加州無敵海景 Amtrak火車玩轉慢旅行
美鐵列車升級 聖荷昆沿線推新車廂

美鐵列車升級 聖荷昆沿線推新車廂
洛城新語／房市「銀色海嘯」 難在加州發生

洛城新語／房市「銀色海嘯」 難在加州發生
房市「銀色海嘯」難在加州發生

房市「銀色海嘯」難在加州發生

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

2024-03-03 14:00
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
強大冷風暴侵襲北加州，風雨、風雪將持續到周日。圖為太浩湖附近的雪場。（記者江碩涵／攝影）

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

2024-03-01 22:27
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了