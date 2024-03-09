阿茲海默病患未來20年倍增 2/3是女性

預計未來20年加州患有阿茲海默症和相關失智症（ADRD）的人數將增加一倍。（加州公共衛生廳提供）

加州 公共衛生主任阿拉貢（Tomás J. Aragón）表示，隨著平均壽命的延長，預計未來20年加州患有阿茲海默症 和相關失智症（ADRD）的人數將增加一倍。

加州公共衛生廳近日發起「對抗阿茲海默症」宣導活動，提高民眾對阿茲海默症和相關失智症的認識，擴展有關大腦健康、了解衰老和失智症的區別等關鍵信息，鼓勵患者與親友和醫療機構的溝通對話。這次宣導活動也希望能夠幫助多元化社區關注大腦健康，了解衰老特徵和失智症的不同。

阿拉貢表示，許多潛在的患者由於不了解、恐懼或恥辱感的原因，而避免尋求幫助。社區教育和對話將消除患者的猶豫和拖延，從而更早提供關於徵兆、風險和促進大腦健康的知識。

其中導致阿茲海默症的主要危險因素便是年齡。加州是全美65歲以上成年人最多的州，雖然大多數老年人不會患上失智症，但全美11%的阿茲海默症患者居住在加州。並且這一數字將在2019年至2040年增加一倍，提高認識、教育和準備是及其必要的。

三分之二確診的阿茲海默症患者是女性。（加州公共衛生廳提供）

女性尤其受到阿茲海默症的影響，三分之二確診的患者是女性。少數族裔社區也受到不成比例的影響，拉丁裔、非裔是白人群體患病率的兩倍。而加州是美國族裔最多元的州之一，其中6個縣名列全國族裔多元化前20名。這也印證開展早期ADRD預防工作的必要性。

加州老齡化主任德瑪若斯（Susan DeMarois）表示，至關重要的是將ADRD相關的專業知識傳授給家庭護理人員和勞動群體。「廣泛的預防、篩查和檢測 能夠為家庭做出重要的社會、醫療、財務和個人決定提供建議。」

民眾可登錄TakeonALZ.com了解失智症診斷、和促進大腦健康的相關方法。