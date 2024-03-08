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華航挺舊金山馬拉松 推專屬購票最低88折

記者江碩涵／舊金山報導
舊金山馬拉松是北加最大社區路跑活動，也是全美最美麗城市馬拉松之一。（華航提供）
舊金山馬拉松是北加最大社區路跑活動，也是全美最美麗城市馬拉松之一。（華航提供）

中華航空宣布贊助2024年舊金山馬拉松賽事，也是該賽事獨家贊助的國際航空業者。華航為了鼓勵更多人參加舊金山馬拉松，推出亞洲、澳洲、紐西蘭出發至舊金山的華航國際線自營航班機票最低88折，活動即日起至5月31日止，出發時間則為6月25日至7月25日。

舊金山馬拉松是北加最大社區路跑活動，也是全美最美麗城市馬拉松之一。今年舊金山馬拉松邁入第47個年頭，預計全球各地將有三萬名跑者共襄盛舉，沿途將經過金門大橋、漁人碼頭、金門公園等許多舊金山著名景點，讓跑者享受美景盡收的慢跑時光。

2024年舊金山馬拉松將於7月27日、28日舉行，賽事分為五公里、十公里、半馬、全馬以及超馬等不同距離，供各類跑者選擇，其中全馬賽道符合波士頓馬拉松的計時資格賽標準。

華航推出的優惠方案為亞洲、澳洲、紐西蘭出發至舊金山的華航國際線自營航班機票，商務艙、豪華經濟艙 88 折，若是搭經濟艙也有 9 折優惠，開票時間為即日起至2024年5月31日，出發時間則為同年6月25日至7月25日，當時為暑假旺季，也很適合觀光客，除了來舊金山跑馬拉松，順便遊覽灣區城市風光、留遊學、探親、觀光。

華航表示，想要取得購票優惠，一定要完成2024年舊金山馬拉松活動報名，並於今年5月20日前寄電子郵件至[email protected]，提供報名確認郵件，就可獲得專屬購票折扣碼。

華航贊助舊金山馬拉松，推出亞洲、澳洲、紐西蘭出發至舊金山的華航國際線自營航班機票...
華航贊助舊金山馬拉松，推出亞洲、澳洲、紐西蘭出發至舊金山的華航國際線自營航班機票優惠活動。（華航提供）
中華航空宣布贊助2024年舊金山馬拉松，也是該賽事獨家贊助的國際航空業者。（華航...
中華航空宣布贊助2024年舊金山馬拉松，也是該賽事獨家贊助的國際航空業者。（華航提供）

舊金山 馬拉松 澳洲

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