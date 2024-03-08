台中一中師生訪灣區 感受科技人文魅力

台中一中參訪團在柏克萊加大前面合影。（主辦單位提供）

台中一中師生3月2日參訪美國舊金山 灣區。台中一中參訪團表示，在舊金山灣區三天感受到美國科技企業的領先，也在史丹福大學 、柏克萊加大 等地感受到名校的魅力，深深被震撼。

台中一中美國參訪團由台中一中總務主任黃俊銘帶隊，共22名師生參與。灣區僑胞須國琪表示，身為台中一中的校友，3月2日當天他特地到舊金山機場接機歡迎學弟妹的來訪，並贈送一人一個舊金山小禮物，而台中一中也回送一中的領帶與領帶夾及台灣名產。

黃俊銘說，參訪團這次參訪了柏克萊加大和史丹福大學兩所名校。他說，柏克萊加大的校園大使介紹得相當詳細，師生們認識到許多諾貝爾獎得主皆出自於柏克萊加大，尤其是去年賣座電影「奧本海默」的辦公室就在這裡；參訪團在史丹福大學廣大的校園中欣賞了美麗的風景與建築，師生們對於史丹福大學創辦人的教育熱忱也相當感動。

參訪團也造訪了舊金山的知名景點「金門大橋」，不少台中一中學生直接全程跑步往返金門大橋，活力充沛；也造訪了「39號碼頭」，看到當地最有名的海獅群，並體驗坐船出港的樂趣。抵達矽谷時，參訪團分別到英特爾博物館、蘋果園區參觀，看到科技最前線的發展，也體會到科技業創辦人致力於改變人類生活的毅力。

台中一中參訪團3月5日離開舊金山灣區，前往南加Pacific Ridge School體驗課程，並將融入學校寄宿家庭，體驗美國上課方式及家庭生活。

黃俊銘表示，台中一中的校友遍布全球，各領域都有優秀人才，且校友們持續努力為世界貢獻，提攜學弟妹，傳承一中百年優良校風，是最令人感動的地方。