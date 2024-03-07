佛利蒙聯合高中學區主委:不分區對學委運行較容易

莫傑夫（Jeff Moe)是佛利蒙聯合高中學區委員會現任主席。（記者徐蓓蓓╱攝影）

莫傑夫（Jeff Moe)是佛利蒙聯合高中學區 委員會現任主席。他已經擔任學區委員12年之久，這次是第三次輪值主席。他說，自己一直很關注孩子的教育，自己孩子上學的時候，他是好幾個運動隊的教練，還是亞裔 家長聯合會時間最長的成員（莫傑夫的妻子為菲律賓裔）。

莫傑夫表示，佛利蒙聯合高中學區是個優秀的學區。這個優秀來自家長、社區的參與和支持，也來自於教師和員工的無私付出。他認為，目前學區面臨的爭議主要集中在不分區學委選舉改到分區學委選舉。

他解釋說，「不分區學位選舉」的意思是學區之內的所有選民可以票選任何候選人，而候選人也可以是來自學區之內的任何地方；「分區學委選舉」需要將學區分成人口數量大致相當的五塊，五個小選區的選民會選舉出各自選區的學委。

他提到，目前比較強力的一個論點，是不分區對於學委運行學區委員會來說更容易。因為學委屬於義工職位，沒有太多的報酬。但是要當選學委卻並非易事。本學區大約有12萬選民，要接觸到這些選民，需要花時間和金錢，光是發送信件就是一大筆錢。學委職位要耗費的精力和金錢就足以讓很多人望而卻步。

但是小選區就相對容易一些。發信的話也不需要發那麼多，也許可以走訪到所有的地方。這樣就可以讓更多有才能的人加入學區委員會。不過也有可能因此導致沒有好的候選人。比如有些地區可能沒有人想參選，或是有人看到沒人參選就最後一刻決定參選。這樣的參選人對於學委的職位可能就沒有那麼盡心盡力。

莫傑夫表示，目前對於分區選舉的主要質疑來自於一部分家長認為選舉方式的轉變「太倉促」、「沒有足夠的時間來考慮」。另一些認為分區選舉的作法會讓學區更加分裂。他承認「溝通永遠都是一件有挑戰性的事。」

莫傑夫說，學區想獲得的社區意見其實非常具體，就是「你們希望分區選舉的地圖怎樣來畫？」而目前的質疑方向卻很基本，就是「為什麼我們要分區？」他說，分區選舉的決定，學區在去年這個時候就已經做出了，當時的反饋是「請告訴我們會怎樣畫圖。」

他說，學區做出分區選舉的決定是基於「加州 選舉法案（CVRA）。」如果有人投訴學區的選舉不公平，在投訴過程的早期，學區就需要有花費。如果學區提起訴訟，幾乎可以肯定要敗訴。目前還沒有任何學區或政府機構訴訟CVRA成功。也還沒有任何可以成功訴訟CVRA的範例。而應訴本身就需要花費大量資源。所以與其讓法庭強制分區選舉，學區選擇了主動分區選舉。