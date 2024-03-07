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舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

編譯組╱綜合報導
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司（NBC）灣區報導，現年94歲的伯恩（Helen Byrne）在12歲時與父親和姐妹們搬進舊金山米慎區（Mission District）的一棟公寓，至今已有80多年。她說，這是她想度過餘生的地方，周圍有她多年的朋友和鄰居。

但是，這棟擁有四個單元的大樓在2020年被通過一家有限責任公司運作的房地產投資者買下，現在，她和這棟樓裡其他住了幾十年的租戶，正在努力阻止對他們的驅逐行動，他們有可能在幾周內被趕出自己的家。

伯恩的家人都已去世，她的鄰居馬蒂亞斯（Cecilia Matias）幫助照顧她。馬蒂亞斯本人已經在這棟樓里住了40年，這些年來，她和伯恩的關係越來越好，幾乎就像一家人。

四家租戶都在這棟租金受管制的大樓裡住了幾十年，因此他們的租金比舊金山高得離譜的市場價格要低得多。這也是他們的新房東自三年多前接管大樓以來，一直試圖讓他們搬出公寓的原因。

該有限責任公司的經理邁特爾斯（Daniel Mytels）發給他們的貸款人的郵件中顯示，該公司從一開始就計畫通過買斷或驅逐的方式清空大樓。邁特爾斯稱這棟大樓 「幾乎是不可能的物美價廉」，並補充說這棟大樓有四個長期住戶，每月支付的租金總額僅為3800美元左右」，不足以支付大樓的運營費用。

根據BC Bay Area 查看到的信件，房東首先向租戶提出了買斷（基本上是現金換鑰匙），每個單元的價格在7萬至8萬5000美元之間。但每個租戶都拒絕了他們。

在拒絕了買斷提議四個月後，租戶們收到了通知，稱大樓的業主正在援引「埃利斯法案」（Ellis Act），該法案允許業主在至少五年內將房產從租賃市場上撤出的情況下驅逐租戶。通知給了他們四個月的時間離開，另外由於租戶的年齡，法律還允許延長一年。

然而，租戶們並沒有搬走，而是向田德隆住房診所（Tenderloin Housing Clinic）尋求幫助。根據「埃利斯法案」，他們的搬離期限已到，現在他們正在法庭上打驅逐訴訟。

當被問及該建築的未來計畫時，代表房東的律師說：「最有可能的結果是整體出售空置房產，或者將這些單元轉為租戶共有（TIC）權益，出售給自住者。」

伯恩和她的鄰居們的命運可能很快就會在法庭上決定，可能就在未來幾天內。

租金 房東 舊金山

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