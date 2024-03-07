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亞馬遜助AI機器人公司 垃圾回收占先機

記者王子涵╱舊金山報導
美國垃圾站每周都會接受140萬頓的廢物，垃圾再利用是一個巨大挑戰。(取自Glacier官網）
美國垃圾站每周都會接受140萬頓的廢物，垃圾再利用是一個巨大挑戰。(取自Glacier官網）

總部位於舊金山的人工智能機器人公司Glacier，在得到零售巨頭亞馬遜公司的大力支持後，在去碳化和回收領域占得先機。

Glacier正努力解決垃圾回收和再利用的問題和挑戰，公司在簡化回收材料分類環節中，取得技術性突破。公司聯合創始人麗貝卡．胡（Rebecca Hu）表示，美國垃圾回收站每周都會接受140萬頓的廢物，垃圾再利用是一個巨大挑戰。

麗貝卡．胡和聯合創始人馬利克（Areeb Malik）表示，他們都曾在科技大公司工作，但認為最前沿的科技並沒有被用於解決關節問題上。馬利克表示，當人們將現代科技、人工智能和機器人技術應用在垃圾回收上，地球環境就不會為人類的消費而付出代價。

Glacier公司在近日得到亞馬遜的投資，以幫助該公司在2040年實現零排放的目標。

亞馬遜表示，會了解到哪些商品或包裝被成功回收的機率高，後計畫在前端改變包裝的設計，這樣將回收工作從被動變為主動。

公司代表埃利斯（Nick Ellis）說：「Glacier能夠幫助挑選出某些可能成為回收主流的商品，並了解哪些塑料、紙板實際上正在被成功回收。」

美國垃圾站每周都會接受140萬頓的廢物，垃圾再利用是一個巨大挑戰。(取自Glac...
美國垃圾站每周都會接受140萬頓的廢物，垃圾再利用是一個巨大挑戰。(取自Glacier官網）

亞馬遜 人工智能 投資

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