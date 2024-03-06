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甄審警察局長 屋崙市長將親自面試

屋崙訊
目前警察委員會發送給市長的四位候選人，從左到右依次是戴維斯、米切爾、莫利納和普里金。（KTVU FOX2）
目前警察委員會發送給市長的四位候選人，從左到右依次是戴維斯、米切爾、莫利納和普里金。（KTVU FOX2）

自2023年2月以來，已經懸缺一年多的屋崙警察局長一職，可望在近期補實了嗎?屋崙市長盛桃表示，她將組成一個小組，以對警察委員會2月底第二度提出的四名候選人進行甄審，她還將自己進行一對一面試，確保選擇合適的候選人擔任屋崙警察局長。

盛桃仍沒有具體說明她會何時選擇下一任警察局長，但她堅稱自己會盡職調查。她表示，自己將花時間挑選合適的局長，對她來說是頭等大事。

盛桃於2023年間解雇前警察局長後，即未任命新局長至今。盛桃5日接受KTVU電視台訪問，解釋她將如何選擇新的警察局長。

「我對每個候選人都有一本活頁夾，」盛桃談到屋崙警察委員會2月底發給她的四名候選人時說，「所以，我會通讀活頁夾所說的內容。我會做自己的研究。我將組成一個小組，對每位候選人進行私人面試，還將自己進行和他們的一對一面試。對我來說，這是為了確保選擇合適的候選人擔任屋崙警察局長。」

盛桃沒有指出候選人的缺陷，也沒有公開表示她會拒絕這份名單。不像上次警察委員會向她發送三個候選人名時，她直接回絕了這些人選。盛桃表示，她上次的拒絕，是因爲她認爲那些候選人都不理想。她需要尋找熱愛屋崙市、關心社區並融入社區的人。

這次的名單中包括一位第一次名單上的曾出現的候選人：聖利安住市（San Leandro）前警察局長普里金 (Abdul Pridgen)，他因涉嫌違反部門政策而於2月底突然離開該部門。具體違規行為尚未揭曉。

盛桃目前正在考慮的其他三位候選人是：

莫利納 (Louis Molina)，曾經的紐約懲教署署長，管理紐約的監獄。米切爾 (Floyd Mitchell) ，德州拉伯克市（Lubbock）前警察局長，曾在密蘇裡州堪薩斯城警察局工作了25年。以及辛辛納提助理警察局長戴維斯 (Lisa Davis)。

盛桃沒有參加上周的警察委員會會議。候選人在那次會議上發表了演講，但沒有被問到任何問題。 警察局長候選人必須在會議上公開他們的求職情況。盛桃表示，她不喜歡這一流程。盛桃說︰「舉辦一個會議來向公眾告知候選人身份，這一點甚至都不是城市憲章的要求。這樣我們無法找到一個强有力的候選人。」她指出，其他有兩名可能入圍的候選人都表示不會申請這份工作，因為他們不希望自己的名字被公開。

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