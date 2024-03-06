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非裔社區代表加入巡邏屋崙華埠

記者劉先進╱屋崙報導
非裔牧師吉爾莫（前左）參與巡邏。（記者劉先進╱攝影）
非裔牧師吉爾莫（前左）參與巡邏。（記者劉先進╱攝影）

屋崙副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）、三位非裔社區的牧師，5日上午與東灣台山同鄉會華埠社安隊、屋崙華埠警員聯合巡邏。這也是非裔社區代表首次參加華埠巡邏。預計雙方將每月聯合舉行一次巡邏。

台山同鄉會華埠社安隊剛剛舉行成立三周年活動。市長盛桃還派代表頒發獎狀，確立2024年3月3日為屋崙華埠巡邏義工日。縣警也頒發特別徽章給社安隊。

在巡邏中，梅菲爾德和三位牧師，頻頻和華埠街道上的行人打招呼。一行人看到商戶售賣的紫紅色的小個紅蘿蔔，一時分辨不出來，還仔細詢問。

非裔牧師吉爾莫（Mary Gilmore）表示，她很喜歡華埠，農曆新年期間，還來購物，給孫子們買了點中餐，帶去一些小紅包。此次巡邏看中一些衣服和鞋子，打算以後有時間再來購買。

她說，希望透過巡邏傳遞訊息，讓所有族裔攜手並進，帶來愛和和平，繼續建設屋崙社區。「有不法分子進入屋崙，帶來犯罪，給那些在這裏工作和生活的人帶來了非常不好的影響。我們需要團結一致，建設美麗的城市。」

牧師霍頓（Kevin Holden）說，不同族裔坐下來吃飯、聊天，進行跨文化交流，會減少障礙和誤解。

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，非裔加入亞裔巡邏，展示了社區的團結，「顯示我們的相似之處多於不同之處。」社安隊負責人馬作林表示，社會中此前存在仇恨亞裔的事件，一個重要原因是族裔不團結。如果亞裔和其他族裔有更多共識，社區中有親和友好的氣氛，相信會減少很多仇亞事件。

華埠 屋崙 非裔

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