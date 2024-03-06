消費評鑑雜誌：洗衣不當 小心弄壞洗衣機

洗衣服應該分類。（取自Whirlpool網站）

許多人的洗衣方法都是「聽說」或「覺得」，但事實上這些撇步不只傷害衣服，還可能搞壞洗衣機。且聽消費評鑑雜誌「Consumer Reports」的建議吧。

洗衣專家Jodhaira Rodríguez的第一點建議就是，仔細看洗衣機的說明，與每件衣服的標籤，上面會說明最適合的清潔方法。

第二，使用適合的洗衣精。有些人可能會嘗試用醋、洗手乳或清潔劑洗衣服，這些都是不好的示範。醋可能會導致墊片與水管脆化，清潔劑產生的泡泡太多，一個不當心，家裡就會被泡沫淹沒。

第三，柔軟精能不用就不用，因為柔軟精往往會在衣服上留下一層化學物質，過敏皮膚會發癢、毛巾的吸水力也會變差。

第四，洗衣精最好按照機器建議的份量，過多會導致衣物與機器內殘留，達不到洗淨的效果。

第五，洗衣最好分類。顏色淺的不要和顏色濃的一起洗，免得染色；質料薄的也不要和質料厚的一起洗，例如牛仔褲很可能就會毀了雪紡衫。

第六，沾到東西的衣物要先處理，而原本的洗衣精去汙能力就很好。沾到髒東西的衣服要先用洗衣精手洗、洗去髒汙後再跟其他衣服一起洗，放進烘乾機前還要特別檢查是否已經完全去汙，不然烘乾後髒汙就非常難處理。

Consumer Reports強調，家電通常都不便宜，不適合拿來試驗各方聽來的小撇步，按照說明書與專家建議才能用得更久。