Netflix推動華語、亞裔電影 優質多元化

「怒嗆人生」成為金球獎大贏家。（翻攝自Netflix)

近年來，隨著全球觀眾對多元文化的追求與尊重不斷增加，串流平台Netflix 在推動華語電影和亞裔電影 的多元化方面取得了巨大的成就。透過豐富多彩的電影類型和精彩的故事情節，Netflix不僅展現了華語和亞裔文化的魅力，更加深了觀眾對這些文化的了解和認識。

近日Netflix宣布攜手麻吉砥加電影、幸運火花創意、瀚草文創、金盞花大影業、良人行影業等頂尖製作團隊於2024年推出四部重磅全球獨家華語影集。包括超前衛激情輕喜劇「愛愛內含光」；華語獨家懸疑推理影集「誰是被害者」第二季；2023年電影票房冠軍「關於我和鬼變成家人的那件事」的衍生影集「正港分局」；以及由超強卡司謝盈萱、楊謹華雙女主強強聯手主演，「俗女養成記」嚴藝文導演執導，挖掘演藝圈生態秘辛的「影后」。

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示：「近年來華語影視內容蓬勃發展，Netflix 自2020年起即開始加強拓展華語內容的創造與推廣，而新的一年，我們也將繼續與台灣頂尖創作者、演員們更緊密地合作，除了持續推出優質華語內容，也致力於發展各種不同類型的在地內容，一同將華語內容的無限創造力，呈現給全球觀眾。」

而在亞裔題材方面，「怒嗆人生」在2024年金球獎 同時拿下最佳迷你影集和影帝影后。今年剛剛推出的以台裔為主角的「孫家兄弟」以黑幫動作片的形式回歸了華裔在美國影視圈最初的形象。編劇吳千里（Byron Wu)通曉中美文化，在劇中展現出港台黑幫電影和美式黑幫片的雙重脈絡。

Netflix不僅在影視作品的選擇上致力於多元化，還在製作和推廣方面不遺餘力。該平台積極與華語和亞裔地區的導演、製片人和演員合作，共同打造更多優秀的作品，為觀眾帶來更多驚喜和感動。同時，Netflix也通過全球的宣傳和推廣活動，將這些精彩的華語和亞裔電影帶到更多人的視野中，讓觀眾在享受娛樂的同時，也能夠感受到文化的魅力和豐富性。