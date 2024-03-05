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班克曼佛萊德首張監獄照 仍是一頭亂髮

編譯組╱綜合報導
舊金山華裔自媒體名人曝光班克曼佛萊德第一張監獄照。 （美聯社）
舊金山華裔自媒體名人曝光班克曼佛萊德第一張監獄照。 （美聯社）

信使報（Mercury News）報導，在班克曼佛萊德（Sam Bankman-Fried）因其在加密貨幣交易所 FTX倒閉中所扮演的角色，而等待下月宣判之際，這位史丹福大學法學教授之子、前億萬富翁顯然在布碌崙（Brooklyn）的聯邦監獄裡結交了一些新朋友。

加密貨幣犯罪調查記者Tiffany Fong分享的一張照片顯示，這位聲名狼藉的大亨仍然留著一頭亂髮，但未刮鬍子。在布碌崙臭名昭著的大都會拘留所（Metropolitan Detention Center），這位31歲的大亨與一位名叫G Lock 的前囚犯以及其他四名囚犯站在一起。

G Lock告訴她，班克曼佛萊德很受其他囚犯的喜歡，說雖然他「很奇怪」，但是個 「好人」。在採訪預告中，G- Lock承認班克曼佛萊德不常洗澡，但並不是因為他害怕監獄裡傳言的洗澡攻擊。他堅稱這位FTX創始人沒有受到其他囚犯的挑剔，還讚揚他義氣，不去揭露告發其他成員。G Lock也同意Fong的看法，認為班克曼佛萊德瘦了。

Fong說，班克曼佛萊德的監獄照片據信是12月17日拍攝的。她解釋說，這可能是他於2023年8月被關進大都會拘留所後拍攝的第一張照片。

班克曼佛萊德是在去年秋天受審前被關進 MDC 。在他的父母約瑟夫-班克曼（Joseph Bankman）和芭芭拉-佛里特（Barbara Fried）在史丹福大學富裕的合夥人的幫助下獲得了2億5000萬元的保釋金後，班克曼佛萊德被軟禁了近一年。在軟禁期間，班克曼佛萊德住在父母位於史丹福大學校園內的寬敞住宅中，並接受了記者的採訪，其中包括Fong和他的傳記作者Michael Lewis。但在檢察官指控他試圖恐嚇證人後，法官撤銷了他的保釋，軟禁結束。

Fong指出，在今年秋天對班克曼佛萊德的審判中，法庭不允許拍照。審判於11月初結束，陪審團認定班克曼佛萊德犯有七項欺詐和共謀罪，涉及從其加密貨幣交易所 FTX的客戶帳戶中竊取數十億元。他還被認定犯有詐騙 FTX 的姊妹公司對沖基金Alameda Research的貸款人的罪行，後者在銀行帳戶中持有FTX客戶的資金。

這一判決為班克曼佛萊德長達一年的傳奇經歷畫上了句號，他曾被譽為加密貨幣界的神奇小子，也曾是一位把自己塑造成古怪天才的企業家，與名人、政客和中東權貴們打成一片。3月28日宣判時，他將面臨長達110年的監禁。

貨幣 史丹福大學 監獄

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