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金山遊行籲以哈停火 警方與示威者衝突

記者李怡、王子涵╱舊金山報導
冒雨前來參加團結集會的民眾們。（記者李怡╱攝影）
冒雨前來參加團結集會的民眾們。（記者李怡╱攝影）

舊金山3日舉行呼籲以色列與哈馬斯戰爭停火的集會上，警方與抗議者發生衝突。據稱因警方向幾名示威者噴灑胡椒粉，而引起衝突。

舊金山警方表示，抗議活動於下午4時左右和平開始。警方保護數百名位於市中心的以色列領事館外的集會人士。但集會演變為暴力行為。有些人開始使用暴力攻擊，並有破壞財產損犯罪等行為。警方稱，幾名警察和一名抗議者受傷，沒有生命危險。

舊金山市長布里德當天在市政廳前廣場表示，反猶太主義在全國範圍內興起。特別是在灣區，興起之勢讓人驚悚。當天的在這裡集會就是向舊金山所有的社區宣布，「我們堅決反對一切仇恨行為，包括針對猶太社區中的任何人。我們倡導愛與和平，希望大家團結起來，反對一切反猶太主義。」

阿拉伯資源和組織中心聲稱，執法部門在抗議期間向數人噴灑液體。該組織提供的影片中顯示，一名警察將胡椒噴霧瞄準人群中的一名示威者。另一段影片顯示，警方向沿著隔離牆湧動的示威者揮舞警棍。活動人士聲稱，一名示威者在混戰中雙手受傷。

阿拉伯資源和組織中心執行董事基斯瓦尼 (Lara Kiswani) 表示，「舊金山警察局今天針對和平抗議的暴力行為，是對本已脆弱的舊金山社區的又一次震驚的攻擊。」

截止到發稿前，警方沒有回應警方對抗議者使用胡椒噴霧和警棍的指控。警方表示，事件仍在調查中。公眾若有任何消息，請撥打415-575-4444聯繫當局，或發送簡訊給 TIP411，並以「SFPD」開頭。

舊金山市中心2日還舉行了一場支持巴勒斯坦的遊行，遊行人群與防暴警員發生衝突。部分抗議者衝過路障，據稱還爬上了一根旗杆，用巴勒斯坦旗取代了美國國旗警方使用包括胡椒噴霧維持秩序。

活動組織者「巴勒斯坦全球行動日」（Global Day of Action for Palestine）表示，遊行者被警方近距離使用辣椒水和胡椒噴霧襲擊，其他抗議者有被警棍打傷，包括手部骨折，警方還發射了低致命性彈藥。

警方表示，衝突發生在2日下午3時左右的金融區。抗議者行為暴力，犯下包括襲擊、破壞財產等重罪，現場有多位警員受傷，但沒有生命危險。但警方並沒有回應是否有抗議者被辣椒噴霧或被警棍擊打。

組織者聲稱，當天有1.5萬人參與抗議，以呼籲以色列和哈馬斯停火。

舊金山 巴勒斯坦 猶太

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