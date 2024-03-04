師大北加州校友會長 霍慶來接任會長

卸任會長李淑貞(左)在經文處副處長朱永昌(中)的見證下，將會長一職交接給新任會長霍慶來。（記者徐蓓蓓╱攝影）

國立台灣師範大學北加州 校友會3日在金山灣區 僑教中心舉辦新春聯歡餐會暨新舊會長交接。

駐金山台北經文處副處長朱永昌、僑務委員呂玉貞，僑務諮詢委員林身影、陳松、鄭光志、葉雲河，祭孔主委牟善竹、僑務秘書徐彩鳳、師大校友會歷任會長，校聯會歷任前會長及師大校友近200人參加了聯歡交接活動。

師大校友會創立於40年前，最早由理學係為主的留美學生創辦，然後不斷壯大。每年冬夏兩季都舉辦盛大的新春聯歡和師大校慶活動。適合各個年齡的校友參與。

師大校友會創會會長李七根回憶，創會過程始於自己1977年從師大研究所畢業後，在舊金山 加大做博士後研究。當時他看到其他一些院校已經有了校友會，就開始聯絡在美的師大校友。到985年他感到時機已經成熟，就創立了師大校友會。

李七根表示，師大校友會的特色就是家庭式的風格，每次活動校友都會積極參與，還會帶上小朋友一起；非常注重下一代的培養和新生力量的加入。

現任會長李淑貞在經文處副處長朱永昌的見證下，將會長一職交接給新任會長霍慶來。與會校友還全場起立合唱了師大校歌，欣賞了由校友和校友下一代表演的歌舞節目。

李淑貞表示，師大校友「互相支持、互相關懷，就像一家人一樣。」霍慶來介紹了第40屆校友會新任理事、報告了校友會與母校聯動創立師大北美基金會以及今年計畫的精彩活動，鼓勵大家積極參加。