我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

自駕計程車Waymo准載客上高速公路 範圍擴及灣區

師大北加州校友會長 霍慶來接任會長

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
卸任會長李淑貞(左)在經文處副處長朱永昌(中)的見證下，將會長一職交接給新任會長霍慶來。（記者徐蓓蓓╱攝影）
卸任會長李淑貞(左)在經文處副處長朱永昌(中)的見證下，將會長一職交接給新任會長霍慶來。（記者徐蓓蓓╱攝影）

國立台灣師範大學北加州校友會3日在金山灣區僑教中心舉辦新春聯歡餐會暨新舊會長交接。

駐金山台北經文處副處長朱永昌、僑務委員呂玉貞，僑務諮詢委員林身影、陳松、鄭光志、葉雲河，祭孔主委牟善竹、僑務秘書徐彩鳳、師大校友會歷任會長，校聯會歷任前會長及師大校友近200人參加了聯歡交接活動。

師大校友會創立於40年前，最早由理學係為主的留美學生創辦，然後不斷壯大。每年冬夏兩季都舉辦盛大的新春聯歡和師大校慶活動。適合各個年齡的校友參與。

師大校友會創會會長李七根回憶，創會過程始於自己1977年從師大研究所畢業後，在舊金山加大做博士後研究。當時他看到其他一些院校已經有了校友會，就開始聯絡在美的師大校友。到985年他感到時機已經成熟，就創立了師大校友會。

李七根表示，師大校友會的特色就是家庭式的風格，每次活動校友都會積極參與，還會帶上小朋友一起；非常注重下一代的培養和新生力量的加入。

現任會長李淑貞在經文處副處長朱永昌的見證下，將會長一職交接給新任會長霍慶來。與會校友還全場起立合唱了師大校歌，欣賞了由校友和校友下一代表演的歌舞節目。

李淑貞表示，師大校友「互相支持、互相關懷，就像一家人一樣。」霍慶來介紹了第40屆校友會新任理事、報告了校友會與母校聯動創立師大北美基金會以及今年計畫的精彩活動，鼓勵大家積極參加。

加州 灣區 舊金山

上一則

自駕計程車Waymo獲准載客上高速公路 服務範圍擴及灣區

下一則

競選矽谷國會議員 史密提恩獲華人力挺

延伸閱讀

洛杉磯榮光聯誼會換屆 沈露茜接任理事長

洛杉磯榮光聯誼會換屆 沈露茜接任理事長
北加逢甲校友會團拜 會長交接

北加逢甲校友會團拜 會長交接
北加政大校友會「跨世代」新春聯歡

北加政大校友會「跨世代」新春聯歡
中山醫紐約校友會新春聚會

中山醫紐約校友會新春聚會
廈大、天大、南大三校校友春節聯歡 其樂融融

廈大、天大、南大三校校友春節聯歡 其樂融融

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14
裴洛西夫婦購入輝達5000股股權，目前利潤約為160萬元，是國會議員年薪7倍。(美聯社)

國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬

2024-02-27 14:12

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財