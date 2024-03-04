防海平面上升 金山碼頭將大改造

舊金山港口碼頭在洪水研究的草案中計劃被整修。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 港務局（The Port of San Francisco）日前舉辦了内河碼頭的海邊步行游覽，向舊金山的居民介紹了舊金山目前面臨的海平面上升的威脅，並說明了舊金山海濱洪水 研究計畫（SF Waterfront Flood Study）提出的城市防洪改造計畫。

舊金山海濱洪水研究是舊金山正在實行的防洪計畫，分析舊金山港務部門管轄範圍內長達7.5哩海濱的沿海洪水風險和未來海平面上升的影響。研究將確定當前防洪設施的脆弱性，並提出減少當前和未來洪水風險的策略，以供聯邦政府在沿港口整個 7.5 哩管轄範圍的投資 和實施考慮。

今年年初，美國陸軍工程兵團 (USACE) 與舊金山市合作，在舊金山海濱洪水研究中發布計畫草案。該計畫草案是洪水研究計畫的一部分，反映了洪水研究進行六年多來的社區參與及公眾提出的意見，提出了如何保護海岸線免受海平面上升影響的行動，並對這些行動計畫進行了環境分析。

舊金山港口部門的員工、城市設計師巴拉塔（Luiz Barata）向游客介紹了北部海濱的重要性、歷史和生態，並介紹了規畫草案以及它將如何應對海平面上升和沿海洪水風險。

巴拉塔表示，草案中舊金山計畫在漁人碼頭、内河碼頭、米慎灣、South Beach和Islais Creek和Bayview都建設新的防洪設施。

漁人碼頭將利用現有的地勢較高的優勢，在碼頭上增加短防洪牆，以減少對低窪建築物和資產的短期損害。在內河碼頭，規畫草案的重點是在海岸線邊緣加高海堤，逐步過渡到碼頭，直到將海岸線與內河碼頭現有的城市建築物立面連接起來，保持城市與海濱的連接，並改造歷史悠久的碼頭和建築。