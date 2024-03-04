競選矽谷國會議員 史密提恩獲華人力挺

薩拉度加-洛斯蓋圖聯合高中學區委員曾景琳（左二）、前學區委員張琛（右一）支持史密提恩（右二）競選加州第16區聯邦眾議員。（記者葛歆睿 ╱攝影）

眾議院加州 第16區，也就是矽谷選區的國會議員選舉進入白熱化階段。第16區聯邦眾議員候選人、聖他克拉拉現任縣議員史密提恩（Joe Simitian）日前接受本報專訪時表示，希望在國會能打擊住房危機、改善醫療保險，以及降低醫療成本和擴大可獲得性。另外他也重視氣候變化問題，並將協助矽谷社區應對極端天氣。

史密提恩擁有柏克萊加大法律和城市規畫學位，以及史丹福大學的國際政策碩士學位。他從政40多年，曾在多個級別的政府部門任職，從學區 委員會到加州參議員。他曾在加州立法機關擔任許多領導職務，並代表美國政府執行國際任務。

自從現任第16區聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）宣布不再連任後，她公開背書支持聖史密提恩競選該席位。史密提恩也獲得聖馬刁縣亞太裔聯盟（San Mateo Country AAPI Alliance）、洛斯阿圖山副市長Stanley Mok、薩拉度加-洛斯蓋圖聯合高中學區委員曾景琳、前學區委員張琛等亞裔 、華裔民選官員和社區領袖等支持。

史密提恩表示，國會第16區覆蓋矽谷南灣，共14個城市和地區。每個社區各有不同，需求也不一樣，他經過多年積累，對社區足夠熟悉與了解，願意傾聽並善於找到方法把事情完成。

他在採訪中提到，美國從未如此分裂，國會也不是一個容易取得進展的地方，但他在加州眾議會和參議會時曾與共和黨共事，以微弱的勝算使法案通過，使他有信心在國會促成更多兩黨合作。史密提恩指出，住房危機應該成為聯邦的優先事項，他曾成功地在聖縣為遊民開設庇護所、為教師和殘障人士建造住宅的經驗，他知道需要付出什麼，並決心在國會處理這個問題。

在教育方面，史密提恩提出普及學前班對於建立美國經濟、減少貧困和支持工薪家庭至關重要。他在任加州參議員期間，制定了創建過渡幼兒園（TK）的法律，使數十萬加州的四歲兒童能盡早開始學習，並承諾將致力於在國會擴大幼兒教育。

作為聖縣議員，他促成了薩拉度加-洛斯蓋圖聯合高中學區的電動車維修和護士培訓項目，為年輕人提供工作機會，彌補人才缺口。

史密提恩創建聖縣醫療援助計畫，削減吸入器、EpiPens和胰島素成本，並撰寫一項改善乳癌檢測的州法律。他希望在國會擴大有資格降價的藥物，並確保患者獲得訊息，便於對健康做出明智的選擇。

史密提恩相當關心亞裔社區，在新冠肺炎疫情期間，他和亞裔美國人社區參與組織（AACI）主持了一系列關於了解亞太裔AAPI社區文化和歷史、偏見和暴力的起源。此外，他還通過全國第一項數據洩露安全立法，要求在資訊被洩露時向消費者發出通知，並起草開車不能持手機法律。