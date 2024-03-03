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APAPA木星列車參與華埠大遊行 鼓勵華裔投票

APAPA媒體部提供
美國亞太公共事務協會（APAPA）與數百萬個遊行觀眾及遊客參加舊金山最大規模「中國新年遊行」活動，APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin，左一）與民眾歡呼。（APAPA提供）
美國亞太公共事務協會（APAPA）與數百萬個遊行觀眾及遊客參加舊金山最大規模「中國新年遊行」活動，APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin，左一）與民眾歡呼。（APAPA提供）

美國亞太公共事務協會（APAPA）2月24日與數百萬個遊行觀眾及遊客，一起參加舊金山舉行的最大規模的「中國新年遊行」活動，迎接農曆新年。2023年時，APAPA 的團隊設計並建造了一座 30 英呎高的木星列車複製品，這也是中國鐵路工人1800 年代末建造橫貫美國大陸鐵路的貢獻，這座木星列車以真實大小模型呈現出來，不僅將華裔社區聚集在一起，也讓各代、各族裔家庭都感到相當榮幸。

美國亞太公共事務協創辦人尹集成（C.C. Yin）表示：「我們正在慶祝龍年，這代表著變革與展新，也展示了我們社區的力量。APAPA 木星列車凸顯了移民族群做出了令人難以置信的貢獻，加州的多元、多樣性，就是我們的優勢。」

今年APAPA將與亞洲人進步協會（AAA）合作，該協會是一家新成立的501c4非營利組織，總部位於舊金山。AAA將專注於審查和支持舊金山當地候選人，這些候選人關注著亞裔美國人社區重要的議題，包括多元化代表性、教育和公共安全。

AAA 及 APAPA 舊金山分會主席 Chris Do 說，他們組建了一支強大的當地領導團隊，由近二十名積極參與的領導者組成，並感謝包括 APAPA 在內的眾多人士的支持。他說，亞裔美國人在舊金山的人口比率高達 37% ，亞裔美國人的聲音比以往任何時候都更重要，之前罷免舊金山前地檢長博徹思（Chesa Boudin）和學區委員會等案，都證明了舊金山亞裔美國人的覺醒，大家的選票可以左右許多地方選舉，從而產生重大影響。

APAPA 全國執行長尹立懷（Mary Yin Liu ）說，APAPA 非常感謝能與AAA 這類的許多組織合作，並代表著亞裔美國人的利益，亞裔美國人是全美成長最快的族裔群，根據最新人口普查數據顯示，過去十年來，全美亞裔美國人的人口增加了 25% 以上。

她表示，在亞裔美國人慶祝傳統節日，並將傳統傳遞給我們的年輕一代的同時，亞裔美國人與少數族裔社區互動的使命，也至關重要，尤其今年是重要的選舉年，敦促並鼓勵全亞裔美國人，都出來投票

「我很榮幸能成為這個擁有眾多領導人的偉大社區的一員，」Tipping Point 社區創始人暨舊金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie） 說，他承諾將對舊金山這座城市進行徹底的改變，同時「確保亞裔感到安全」，並在決策職位上得到公平的代表。羅偉是挑戰現任舊金山市長布里德的幾位候選人之一。

今年選舉日即將到來，競爭相當激烈，能夠吸引最多選民的候選人將獲得明顯的優勢，而亞裔美國人的選票在舊金山有著強大的影響力。APAPA呼籲選民，千萬要記得今年3月5日初選日和11月5日大選投票，一定要珍惜並使用手上的票，選出最理想的人。

今年乘坐木星列車並加入 APAPA 的其他著名公職人員、候選人和社區領袖名單包括：聖馬刁警長Christina Corpus、 舊金山助理地檢長暨高等法院第 13 席法官候選人Jean Roland、佛利蒙市議員邵陽、舊金山加大法學院副主席暨舊金山高等法院第1席法官候選人 Chris Zecher、阿拉米達縣議員David Haubert、 AAA 董事會成員暨舊金山交響樂團董事會成員Sharon Seto、亞裔美好政府促進會（AAGG-PAC）成員Chris Chang、舊金山第1區市議員候選人Marjan Philhour、APAPA全國執行長尹立懷（Mary Yin Liu）及APAPA 委員會暨蘇拉諾婦女委員會成員Jacqui Nguyen。

市長布里德和其他公職人員也受到邀請，許多人都帶著自己的花車或車輛參加了遊行。而2023年APAPA的木星列車也招待了州財務長馬世雲（Fiona Ma ）和非裔核心小組主席暨議員Lori Wilson等人。

如欲了解更多有關 AAA更多訊息，可發送電子郵件至 [email protected]

美國亞太公共事務協會（APAPA）與數百萬個遊行觀眾及遊客參加舊金山最大規模「中...
美國亞太公共事務協會（APAPA）與數百萬個遊行觀眾及遊客參加舊金山最大規模「中國新年遊行」活動，APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin，中）參與活動。（APAPA提供）

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