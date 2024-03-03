投資加密貨幣賺錢 小心AI新騙局

聯貿會（FTC）行銷實踐部副主任格雷斯曼說，消費者若遇到詐騙事件，要向聯邦貿易委員會報告。（記者劉先進／攝影）

少數族裔媒體（EMS）日前舉行一場關於騙局的論壇。聯邦貿易委員會（FTC）行銷實踐部副主任格雷斯曼（Lois Greisman）表示，人工智慧（AI ）技術會模仿複製親友聲音，並聲稱親友遇到緊急情況而詐騙受害者，此外，現在還有最新的詐術，不法分子將透過AI宣傳，「訓練AI戰勝股市，投資 加密貨幣 賺錢」，以此詐欺受害者資金。

格雷斯曼說，消費者若遇到詐騙事件，要向聯邦貿易委員會報告，因為可以支持執法工作。消費者哨兵資料庫（consumer Sentinel database）中擁有數以百萬計的報告可供全國近3000個州、聯邦和地方的執法機構使用，這是一個幫助執法的巨大數據寶庫，消費者報告案例，有利於聯貿會戰略規畫和外聯工作。

例如，當聯貿會發現禮品卡成為詐騙者首選支付工具，並發現這些數字飆升時，就可聯繫相關行業，了解行動，查看有哪些方式遏制禮品卡濫用。當短信成為詐騙者接近消費者更重要、更頻繁的初始接觸點時，聯貿會也可聯繫電信行業，告知問題、督促他們幫助消費者。聯貿會挖掘數據，開發執法留置權。

她強調，聯貿會有團隊專門研究可針對或過度影響有色人種社區的詐騙類型，聯貿會去年6月起訴一個名為 Ganadores實體公司，公司以講西班牙語的消費者為目標，承諾某策略可實現財務自由，詐騙到600萬元。另個例子是一家名為Blessings in No Time（BINT）的非法傳銷組織，專門以非裔社區為目標進行投資騙局，承諾對方投資報酬率高達「800%」，最後詐騙到200萬元。

格雷斯曼表示，AI技術進步，即便人失聲或過世了，但只要有幾秒鐘的聲音檔案，AI技術都能重新複製出那個人的聲音，這種技術也已被用在詐騙手段上。她舉例，有受害者接到「疑似阿姨聲音」的電話說發生車禍，躺在醫院，需馬上動手術，但沒有保險，這種模式就是「強化型詐騙（turbocharge fraud）」。

她說，AI現在並不只限於複製聲音詐騙，AI技術正滲透到各種詐騙犯散布的資訊中，例如不法分子聲稱有秘密途徑能讓人投資加密貨幣賺錢，這種騙局已被證明有效，因為對方透過AI，當下故意展示「戰勝股市和投資市場」。