地產業主減稅審查 聖縣准提前申請

房價大幅下跌，聖縣允許商業地產業主今年年初就可提出減稅評估。圖為聖縣估值辦公室。(取自聖縣政府官網)

房價2023年大幅下跌之後，聖他克拉拉縣將允許商業房地產 業主今年可提前4個月申請要求估值辦公室進行審查評估地產價值，以尋求降低地產稅單的可能。

聖縣估值官20日表示，由於房地產業持續動盪，審查程序已於今年6月財政年度結束之前就開始。空置空間、遠距工作、高利率及高貸款利率，都增加房市不確定性。

聖縣估值官史東(Larry Stone)聲明表示，作為估值官，責任是確保登記房產價值準確、以反映市場狀況。進行商業房地產估值評估、提供業主支援，比提供獨棟房屋主援助更為複雜，也是估值辦公室提前開放商業地產業主請求審查流程評估的原因。

去年，聖縣有1萬9325處住宅與商業房地產估值損失總計47億元，相較於2022年的2595處房產估值損失，急遽上升。根據估值辦公室，這些房產中僅有不到400處、或約15%是商業建築，但其佔去年房價損失的28%，即13億元。

透過提早啟動估值評估程序，估值辦公室期望能避免未來的上訴負擔。商業業主可自2月16日開始提出減稅評估申請、直至8月1日；住宅業主可於7月1日至8月1日提出估值評估申請。

加州選民於1978年通過第八號提案，允許估值人員確定房產是否有資格因市場下跌或其他原因而暫時降低評估價值。

於此同時，舊金山 也正致力因應商業房地產造成的損失。預估今年財政年度的地產稅收入為24億9000萬元，比先前估計減少3600萬元。舊金山估值上訴委員會去年接獲7508份新估值上訴申請，幾乎是前一年2577件上訴案件的三倍。

矽谷 商業辦公室市場比北灣城市情況好些，經得起遠距工作的挑戰。根據商業不動產服務公司「世邦魏理仕」(CBRE)數據，截至2023年底，矽谷辦公室空置率為18.6%，舊金山辦公室空置率則為近36%。