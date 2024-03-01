我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

中國廣州第一代移民陳小焱 參選金山11區議員

記者劉先進／舊金山報導
中國廣州第一代移民陳小焱2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)
中國廣州第一代移民陳小焱2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)

中國廣州第一代移民陳小焱（Chyanne Chen）2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。她表示，高中移民第二年，就得到金山社區青年中心的幫助，到小學圖書館實習。此後又參加紅十字會的公益活動，被評為優秀代表，到華府參加培訓，眼界大開。「我受益於社區，自然要回饋社區。」

中國廣州第一代移民陳小焱（中）2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山...
中國廣州第一代移民陳小焱（中）2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)

陳小焱的競選綱領包括，多管齊下，利用治療和預防，增強公共安全，遏制毒品和遊民危機。比如利用警員抓捕犯罪，並增強就業、教育、精神健康服務、醫療服務等資源，讓民眾安居樂業。

中國廣州第一代移民陳小焱2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11...
中國廣州第一代移民陳小焱2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)

陳小焱在伽利略高中就讀，本科畢業於戴維斯加大經濟管理學，碩士在在康奈爾大學學習產業勞動關係，目前在讀伊利諾大學香檳分校教育學博士。她曾在國際服務業僱員工會SEIU工作，現任美國華人聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席。

在第11區居住24年，陳小焱會說國、粵和英文。轄區內亞裔民眾占比56.6%，她可以無障礙和80%以上的民眾溝通。她認為，這是自己參選的優勢之一。雖然沒有正式的從政經驗，但她仍然信心滿滿。「移民要突破障礙，殺進政治圈子，挑戰很多。好在我一生不缺挑戰，是個好學的人。也善於溝通和學習。和亞裔、非裔、西裔、白人，LGBTQ等社群都有互動，能夠一起合作。」

第11區包括肖化區（Excelsior District）、Oceanview等地。現任市議員安世輝（Ahsha Safai）將卸任，參與11月的市長角逐。陳小焱的競選，獲得州眾議員丁右立、前華裔市議長余鼎昂，前市議員李麗嫦和鄧式美等人的背書。

移民 亞裔 眾議員

上一則

屋崙OakDays酒店改建近期開工 爲無家可歸者提供住處

下一則

唯一華裔候選人 李志威競選州眾議員 丁右立到場支持

延伸閱讀

聯合廣場梅西熄燈 金山部分文化終結

聯合廣場梅西熄燈 金山部分文化終結
非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同

非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同
清潔又安全 金山Muni每日客流量增25%

清潔又安全 金山Muni每日客流量增25%
禁大學不平等招生 丁右立AB 1780聽證會將召開

禁大學不平等招生 丁右立AB 1780聽證會將召開
只在廣州場唱新歌？ 陳慧琳惹怒香港鐵粉…被轟太偏心

只在廣州場唱新歌？ 陳慧琳惹怒香港鐵粉…被轟太偏心

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵