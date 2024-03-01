中國廣州第一代移民陳小焱 參選金山11區議員

中國廣州第一代移民陳小焱2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)

中國廣州第一代移民 陳小焱（Chyanne Chen）2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。她表示，高中移民第二年，就得到金山社區青年中心的幫助，到小學圖書館實習。此後又參加紅十字會的公益活動，被評為優秀代表，到華府參加培訓，眼界大開。「我受益於社區，自然要回饋社區。」

中國廣州第一代移民陳小焱（中）2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)

陳小焱的競選綱領包括，多管齊下，利用治療和預防，增強公共安全，遏制毒品和遊民危機。比如利用警員抓捕犯罪，並增強就業、教育、精神健康服務、醫療服務等資源，讓民眾安居樂業。

中國廣州第一代移民陳小焱2月29日到舊金山選務處遞交資料，正式宣布參選金山第11區市議員。(受訪者供圖)

陳小焱在伽利略高中就讀，本科畢業於戴維斯加大經濟管理學，碩士在在康奈爾大學學習產業勞動關係，目前在讀伊利諾大學香檳分校教育學博士。她曾在國際服務業僱員工會SEIU工作，現任美國華人聯合會（United Chinese Americans）金山分會主席。

在第11區居住24年，陳小焱會說國、粵和英文。轄區內亞裔 民眾占比56.6%，她可以無障礙和80%以上的民眾溝通。她認為，這是自己參選的優勢之一。雖然沒有正式的從政經驗，但她仍然信心滿滿。「移民要突破障礙，殺進政治圈子，挑戰很多。好在我一生不缺挑戰，是個好學的人。也善於溝通和學習。和亞裔、非裔、西裔、白人，LGBTQ等社群都有互動，能夠一起合作。」

第11區包括肖化區（Excelsior District）、Oceanview等地。現任市議員安世輝（Ahsha Safai）將卸任，參與11月的市長角逐。陳小焱的競選，獲得州眾議員 丁右立、前華裔市議長余鼎昂，前市議員李麗嫦和鄧式美等人的背書。