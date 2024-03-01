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屋崙OakDays酒店改建近期開工 爲無家可歸者提供住處

記者楊逸辰／屋崙報導
屋崙市阿拉米達縣於29日舉辦活動，慶祝一項名爲OakDays的工程專案。（圖／活動工作人員Stefani Katz提供）
屋崙市阿拉米達縣於29日舉辦活動，慶祝一項名爲OakDays的工程專案。（圖／活動工作人員Stefani Katz提供）

阿拉米達縣29日慶祝OakDays工程專案。這項專案由阿拉米達縣住房和社區發展部門主導，自2020年以來就一直為以前無家可歸者（包括身體虛弱者）提供庇護所。

社區組織Five Keys Schools and Programs一直在實地運作和管理這一專案，社區組織Cardea Health則一直在為接受幫助的人們提供醫療服務

縣議會主席麥利正在現場發表演講，祝賀工程即將開始。（圖／活動工作人員Stefan...
縣議會主席麥利正在現場發表演講，祝賀工程即將開始。（圖／活動工作人員Stefani Katz提供）

出席活動的包括阿拉米達縣議會主席麥利（Nate Miley）、支持該計畫的縣部門代表和兩個社區組織的成員代表。

2月6日，阿拉米達縣議會授權政府的工作人員為Five Keys Schools and Programs完成談判，以將OakDays，一家擁有140個單元不再運營的舊酒店，修復和改建為永久性的可負擔住房。阿縣用當地的A1提案債券基金中的300萬元作為成本，爭取到了1510萬元的加州政府的房匙計畫（Homekey）資金補助，於2020年收購這家酒店。

疫情爆發以來，OakDays這家舊酒店一直在作為一個無家可歸者的非聚集性庇護所，通過由縣政府管理的合約來爲該縣的護理和協調無家可歸辦公室工作。

縣政府稱，施工將於近期開始，大約需要8至10個月完成。目前在庇護所模式下接受服務的家庭，將在施工結束並完成永久住房轉換流程後優先返回酒店入住。

庇護 加州 疫情

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