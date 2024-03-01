台退將于北辰訪灣區 百人聽講

于北辰講述從參軍到從政的心路歷程，分享多年來對台海局勢變化的觀察與觀點。（記者李宗敏╱攝影）

舊金山南灣民主大聯盟日前邀請台灣桃園市議員、退伍少將于北辰到訪灣區，在南灣文教中心舉行「從國防觀點論戰爭與和平」座談會，講述他從參軍到從政的心路歷程，分享他多年來對台海局勢變化的觀察與觀點。內容涉及國家安全、主權歸屬、捍衛民主自由等，吸引上百位關心、熱愛台灣民眾參加。

于北辰是1968年出生於台北市的山東人，外省第二代，15歲進入軍校就讀，經32年的歷練，接任捍衛北台灣的主力裝甲旅旅長。他2015年提前退伍，投入捍衛國軍尊嚴與宣揚反共保台，2021年因理念不合，退出國民黨，2022年以無黨籍參與桃園市議員選舉並當選，立志從地方建立台灣民主意識。

于北辰表示，他最早受影集「少年十五二十時」感召參軍，希望「保護台灣」、「救國家」。後來做到少將時意識到「帶兵打仗很多將軍都可以，但與民眾溝通很多人不行」。他認為自己可以勝任，也懂得「只有捨得脫下軍服，才能和百姓溝通」，於是決心「退下來拿麥克風，把國家精神、國軍捍衛中華民國 的意願和人民講出來」，並從下達命令一呼百應的軍官，轉變為對選民寄託使命必達的公職人員。

于北辰談及1949年以來兩岸攻守之勢的變化，從最初的「反攻大陸」到如今的「捍衛台灣」，作戰模式雖不一樣，但「不反攻也需要國軍」。

他強調，國軍永遠不能停止往前進的腳步，要學習先進國家軍事概念和實戰經驗，做訓練、裝備、編制的革新。

于北辰表示，九二共識曾經幫台海和平、安全立下汗馬功勞。在江澤民 和胡錦濤時代，中華民國和中華人 民共和國有中國這個模糊空間。而在習近平這裡從來沒有模糊空間，唯有中華人民共和國，不願意被統一就是台獨。在這種情況下，九二共識不能再談，而是要談「兩岸互不隸屬」。

于北辰認為，台灣並不是所謂的籌碼，而是美中平衡的重要砝碼。「台灣位置離中國近，但價值與美國更近，是華人最後一個自由民主的國家。」他說，「台灣的想法和改變可以成為中美之間防止戰爭的最關鍵因素。」

他警告稱，海峽對岸持續以認知作戰的方式製造分裂和恐嚇，讓台灣人對自己國家失去信心。如今更利用人工智慧、大數據分析，收集個人資訊，將相關目標群體聯結在一起，形成「同溫層」，來弱化思考能力，再以抖音、小紅書為陣地傳播似是而非的假資訊，引導大眾與輿論風向，達成特定政治目的。

于北辰指出，台灣作為民主國家，不能禁止社交媒體平台，但立法院正在討論如何在民主和反認知作戰之間尋找平衡點。他呼籲，台灣人民要對台灣有信心，不自我放棄、認定並捍衛自由民主。