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北加政大校友會「跨世代」新春聯歡

記者江碩涵╱聖他克拉拉縣報導
北加州政大校友會長鄭名雯(右三)和駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪(左五)共持北加州政大校友會旗幟合影。（記者江碩涵╱攝影）
北加州政大校友會長鄭名雯(右三)和駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪(左五)共持北加州政大校友會旗幟合影。（記者江碩涵╱攝影）

加州政治大學校友會年度新春聯歡活動2月24日在薩拉度加俱樂部舉行，吸引逾135位跨世代、跨領域政大校友參加。北加州政大校友會長鄭名雯表示，校友們感情深厚，每個年代的校友都自願性地發起活動、帶動遊戲，場面超級歡樂，年會徹底展現了政大「親愛精誠」精神。

她表示，今年政大活動特別不一樣，一半的參與者是2000年後才畢業的校友，平均年齡只有 35歲，能吸引這麼多年輕校友參加，歸功於校友會過去數年扶植年輕人的計畫。

政大校友會2022年開始成立「職涯規畫社」，今年更成立「財務自由研究社」，借助前輩的知識經驗，扶植更多年輕校友立足灣區。扶植新世代在灣區發熱發光，同時也服務年長校友。2024政大新春聯歡活動將跨世代校友互相串聯，打造灣區生生不息的生命力和凝聚力。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑、北加州中國大專校友會聯合會長蔡弘凱等到場。莊雅淑說，她自己也是政大畢業的校友，能看到這麼多學長姐、學弟妹在灣區發光發熱，感到非常榮幸，能與這麼多校友相聚在一起，好像回到大學時代，相當窩心。

北加州政治大學年度新春聯歡活動2月24日舉行，吸引逾135位跨世代、跨領域政大校...
北加州政治大學年度新春聯歡活動2月24日舉行，吸引逾135位跨世代、跨領域政大校友參加。（記者江碩涵／攝影）

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