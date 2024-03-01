北加政大校友會「跨世代」新春聯歡

北加州政大校友會長鄭名雯(右三)和駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪(左五)共持北加州政大校友會旗幟合影。（記者江碩涵╱攝影）

北加州 政治大學校友會年度新春聯歡活動2月24日在薩拉度加俱樂部舉行，吸引逾135位跨世代、跨領域政大校友參加。北加 州政大校友會長鄭名雯表示，校友們感情深厚，每個年代的校友都自願性地發起活動、帶動遊戲，場面超級歡樂，年會徹底展現了政大「親愛精誠」精神。

她表示，今年政大活動特別不一樣，一半的參與者是2000年後才畢業的校友，平均年齡只有 35歲，能吸引這麼多年輕校友參加，歸功於校友會過去數年扶植年輕人的計畫。

政大校友會2022年開始成立「職涯規畫社」，今年更成立「財務自由研究社」，借助前輩的知識經驗，扶植更多年輕校友立足灣區 。扶植新世代在灣區發熱發光，同時也服務年長校友。2024政大新春聯歡活動將跨世代校友互相串聯，打造灣區生生不息的生命力和凝聚力。