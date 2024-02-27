台裔國中生迷三國 圖書館免費講故事

王波斯（右）的妹妹Parnia（中）也加入三國手作的設計，手繪三國人物京劇臉譜，參與學童Auden（左）雖然只有國小二年級，但對於中國歷史人物與戰役，都非常喜愛。（記者孫愛薇╱攝影）

南灣的台裔混血國中生王波斯熱愛三國演義及其歷史典故。為推廣三國演義讓更多華裔 孩童了解，二月開始他在灣區 中文圖書館 每月一次免費講授三國故事。不只有三國歷史的生動講解，還搭配手作，每月故事皆有不同的歷史典故，吸引國小學童參與。

日前在小書蟲親子圖書館舉辦的免費王波斯三國故事時間，從皇帝與戰爭的概念開講、到黃巾之亂及桃園三結義，王波斯向國小學童們講解這令他著迷的故事，除了講解歷史典故後還有面具手作活動，以劉備、關羽及張飛在京劇中不同的樣貌，讓孩童了解故事中主要角色面貌。

王波斯對於三國演義的熱愛，來自母親王鳳儀的教導。本報曾報導他因喜愛三國演義而自學文言文。而後王波斯仍繼續精進中文與對故事中歷史研究，為了推展三國演義，甚至在網路上開班授課。

從小到大最欣賞的英雄人物都在三國演義中。王波斯與眾不同的興趣，與同齡朋友大多喜歡超人或漫威英雄大相逕庭。他表示，教課的目的是為學生提供一個機會，和他一樣進入令人著迷的三國世界裡，從故事中的角色學到很多知識。「從關羽學到中正，從曹操學到計策，從張飛學到勇氣」。這些歷史知識值得所有小孩學習，而教課或說故事正是給予學生們這樣的機會。

母親王鳳儀表示，由於自學生有充分自由分配的時間，可利用自學生的優勢，透過各種活動來找到興趣和熱情所在。王波斯已有線上教授三國演義課程一年的時間，對於講課已經有基本流程。這是他第一次參與實體故事時間，對於孩子而言是一個非常好的練習機會，還能遇到同樣愛好中國歷史的學生。

首次參與三國故事時間孩童家長Joyce表示，兒子Auden非常喜歡中國歷史，所有戰爭故事都很著迷，也因此中文閱讀能力很好。之前曾在世界日報拜讀王波斯迷三國的報導，一直很希望有機會讓小孩認識王波斯，非常高興能讓兩個孩子見到面。