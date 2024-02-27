北加華人音樂教師協會 盼新血加入

灣區華人音樂教師齊聚一堂，分享教學經驗，籌備8月國際音樂競賽。（記者孫愛薇╱攝影）

北加州華人 音樂教師協會（The Chinese Music Teachers' Association of Northern California ,CMTANC）26日在聖他克拉拉市舉辦迎新春活動，公布2024年大型協會音樂活動。協會通過舉辦餐會，將灣區 華人音樂教師凝聚一堂，互相交流教學經驗與資源分享。

超過60位灣區華人教師參與，僑務諮詢委員林身影、僑務顧問鄭應中及僑務促進委員王以芹等多位貴賓一同參加。

會長林京潔表示，2023年協會舉辦美國國際音樂競賽（The United States International Music Competition ,USIMC），也將國際音樂家介紹到灣區來演奏，持續提升協會能見度，團結灣區的華人音樂老師。未來希望有更多的青年教師加入協會，並擔任協會幹部， 讓華人音樂教師在灣區音樂界越來越茁壯。

26日剛成為協會一員的音樂老師Amy Chen是一名鋼琴演奏教師，有25年教學經驗。經過同為音樂教師好友介紹，加入音樂教師協會。她表示，在協會中遇到很多華人音樂教師，大家學有專長，臥虎藏龍，未來有機會可以激發出不同合作火花。

林京潔表示，協會2024年將會舉辦募款音樂會與美國國際音樂競賽。由於場地費越趨高昂，且越來越難租到，期待4月與5月的募款音樂會能籌足款項，足以展開8月的國際音樂比賽，讓這場協會一年一度最重要的賽事能如期舉辦。

「愛的禮贊系列之音樂 · 未來」募款音樂會將在4月27日舉行，將邀請過往競賽獲勝選手演出，如現任舊金山 青年交響樂團小提琴首席 Roger、舊金山灣區春天合唱團，還有笛子名家余曉慶將與競賽獲勝學生同台表演。