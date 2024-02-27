雲中君講梵谷 幽默談法國藝術
金山灣區華人寫作協會日前在硅谷亞洲藝術中心舉辦藝文講座，由北美藝文學會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、北加州台大校友會、美華婦女會矽谷分會協辦，邀請博士雲中君主講「梵谷與瑪塔哈里 —荷蘭天才與尤物在法國的浪跡」。講座中談到天才畫家梵谷與間諜尤物瑪塔哈里同為荷蘭人，兩人都在法國留下不朽的作品，活動當天湧入超過200位民眾前來聽講，現場座無虛席。
畢業於台大外文系的雲中君，在法國繼續攻讀國際關係史博士學位，曾任職於法國研究院助理研究員、台灣政大國際關係中心特約研究員，目前長居於法國。
他表示，在去年台大校長拜訪洛杉磯時，與會貴賓提議雲中君做法國藝術講座，將所了解的法國藝術與歷史和民眾分享，全美八個城市免費藝術講座因此誕生。以法國文化為主，做三個演講主題方向，法國美學藝術、蕭邦與拿破崙、梵谷與瑪塔哈里。
講座內容幽默有趣，不時有哄堂大笑的趣味小故事。雲中君以畫作分析梵谷切耳以及晚年是否真的發瘋，從顏色上色的視角回推目前對梵谷最新的研究，甚至有近年遭竊名作大多都有梵谷，最後也都被找回。從生動的故事裡，向民眾講述法國藝術與歷史。
講座中來賓雲集，金山灣區華人寫作協會會長鄭佐明及策劃周典樂、聖荷西台聯會會長馬蒨君、北美藝文學會會長吳靜西、大專校聯會會長蔡弘凱、南灣佛利蒙聯合高中學區學委寇惠風、台灣駐教廷大使夫人蘇馨遠以及祭孔委員會主委牟善竹都來到現場。
由於雲中君大多在美國東岸跟歐洲，許久未到美國西岸，非常開心在巡迴中見到多年未見老友。他感謝每場主辦單位的安排以及，每一場演講都是爆滿，還有民眾專程開車三個小時前來聽講。
聽講民眾吳馥如表示，這次帶小孩一起來聽講座，希望小孩多了解藝術的歷史背景。由於自己從小在台灣長大，感覺文藝就是考試。現在慢慢培養出審美觀，不是為了考試而認識藝術，是真的喜歡上歷史與畫畫。
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