齊魯會館春季團拜 儀容接任理事長

齊魯會館新舊理事長交接。（記者徐蓓蓓╱攝影）

齊魯會館25日在密爾布瑞春季團拜暨理事長交接。團拜會從祭祖典禮開始，全體與會人員在正獻官李作堂帶領下，祭奠中華民族列祖列宗暨齊魯古聖先賢。之後進行了理事長交接儀式。全體鄉親朋友相互作揖問候。李作堂為到場的小朋友與耆老發放了紅包。

活動到場的來賓有駐舊金山 經濟文化處朱永昌副處長、金山灣區 僑教中心莊雅淑主任、駐舊金山經濟文化處創處處長夫人歐陽陳桂子、僑務諮詢委員林美蓮、僑務委員魏德珍、美華科技創會會長賴積裕、華運會主委陳朝全、賴淑娜夫婦、祭祖正獻官李作堂、佛利蒙市長邵陽等。

在朱永昌副處長與莊雅淑主任的見證下，卸任理事長牟善竹與新任理事長儀容進行了交接。牟善竹之後將擔任「祭孔大典」總召一職。

牟善竹表示：「齊魯會館」成立於1981年，以鄉親的聯誼和發揚孔子的思想理念為使命。1982年首次舉辦「祭孔大典」。遵循古禮，每次祭典完成後，對優良老師表彰。宣揚中華民族「尊師重道」的優良美德。

朱永昌表示，祭祖典禮充滿古風、顯示出至聖先師孔子時代的風範令人欽佩。同時要對齊魯會館每年提供獎學金，鼓勵學子專心向學、貢獻社會，表示敬意。

莊雅淑表示，齊魯會館是北加州 重要的社團，透過這個平台將所有齊魯的鄉親凝聚在一起、傳承中華文化。「齊魯會館」的「孔子世界典禮」是第一個也是目前海外最大的祭孔典禮。因為「齊魯會館」，孔子文化才能在海外不斷傳承。

儀容表示，齊魯會館是低調的社團，但是高調做事。通過獎學金，培養第二代和第三代的人才。重任在肩，會繼續延續齊魯會館的傳統和孔子的理念思想。