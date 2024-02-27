矽谷去年徵才放緩 就業熱潮已暫停

「2024矽谷指數」指出，矽谷2023年就業市場招聘速度明顯放緩，就業熱潮已暫停。（美聯社）

最新報告顯示，儘管矽谷 科技業仍持續招聘雇員，但當地就業 熱潮已經告一段落，而且2023年的招聘速度明顯慢於2022年。

這份由聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）26日公布的年度「2024矽谷指數」（Silicon Valley Index 2024）指出，矽谷的人才招聘活動已經放緩。這項指數將矽谷定義為聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、包含佛利蒙在內的阿拉米達縣南部地區和部分聖他克魯茲縣。

整體而言，儘管招聘人數減少，矽谷的經濟仍相對健康，家庭中位數收入也持續向上攀升。集團執行長漢考克（Russell Hancock）說：「當地仍然是一個不斷成長的經濟體。」

根據統計，在截至2023年6月的12個月內，矽谷僅新增約2700個工作機會，與截至2022年6月的12個月期間新增8萬8000個工作機會相比，可說是直線下跌。

漢考克說：「新冠疫情讓科技業賺進一大筆財富，導致過度招聘。不過，大型科技公司已做出調整。事實上，科技公司總是在進行調整。」

報告表示，儘管就業市場放緩，但矽谷家庭收入卻有改善。根據可獲得的最新數據，矽谷2022年的家庭中位數收入為14萬9588元，高於2021年，但低於2020年。

漢考克表示，科技業現在採用了一種控制成本，同時可以安撫華爾街的經營策略。他說：「矽谷已過了追求時尚的階段，現在追求的是效率。」

可以肯定的是，科技公司現在招聘的主要是潛力領域的人才，例如人工智慧，同時削減他們認為已不再具有榮景的領域的工作機會。

儘管被裁員對受影響的勞工來說是殘酷和痛苦的，但矽谷目前的情況並未像達康（dot-com）泡沫化時那麼嚴重。

根據燈塔經濟（Beacon Economics）對加州 經濟報告數據進行的分析，灣區科技業2023年共裁去1萬4600個工作機會。然而，在2000年12月到2004年12月的達康泡沫化時期，科技業平均每年裁去4萬8300個工作機會，四年間總共裁去19萬3200個工作機會，意味著達康泡沫化時期矽谷流失的工作機會約是2023年的三倍。

「2024矽谷指數」還發現，矽谷和舊金山上市企業的總市值本月創下14兆3000億元的新高。