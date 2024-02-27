臺灣華語文學習中心 在慈濟人文學校揭牌

臺灣華語文學習中心25日在聖馬刁慈濟人文學校正式揭牌，該中心也是首個面向成人華語文教學的授課點。（記者王子涵／攝影）

臺灣華語文學習中心日昨在聖馬刁慈濟人文學校正式揭牌。這個中心也是首個面向成人華語文教學的授課點。校方希望在僑務委員會、駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區 華僑文教中心和社區僑領協助推動下，將華語文及文化藉由教學和活動普及宣傳。

校長康彦雯表示，聖馬刁慈濟人文學校成立於1997年，是北加州第一所慈濟人文學校。（記者王子涵／攝影）

校長康彦雯表示，聖馬刁慈濟人文學校成立於1997年，是北加州 第一所慈濟人文學校，提供包括普通話和人文、雙軌普通話的课程。成人語言項目在成立兩個月後，招到了11位學生成立了首個班級。

經文處處長賴銘琪表示，在美國學習華語變得愈加重要，對於華語教師的需求也隨之增高。順暢說華語對於找工作、旅遊、經商都十分受益。他相信臺灣華語文學習中心能夠為美國當地學生帶來高質量的語言環境和文化體驗。

臺灣華語文學習中心25日在聖馬刁慈濟人文學校正式揭牌，該中心也是首個面向成人華語文教學的授課點。（記者王子涵／攝影）

文教中心主任莊雅淑表示，華語文學習項目屬於台灣僑委會的重點項目，在全世界已經開設87個语言學習中心，在北加 州就設有8家。該項目向在地居民提供輕鬆愉快的學習語言氛圍，同時宣傳台灣文化，她很高興慈濟成為合作夥伴。

慈濟西北區執行長黃啟貞表示，慈濟人文學校在20多年的發展曆程中，主要目標是教導小朋友學習華語文，很高興成立了首個針對成人的班級，進一步推動臺灣文化和華語的學習。

北加州中文學校聯合會會長單聖玲、僑務委員魏德珍、李文雄、僑務咨詢委員葉雲河、佛利蒙聯合高中華人學區委員寇惠風等出席。