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特斯拉下單2000迷你派後取消 聖荷西小店吃悶虧

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

根據ABC新聞和FOX新聞報導，特斯拉聖荷西一家甜點店訂購了數千個派後，臨時取消訂單，甜點店老闆將此事發布在社群媒體後，在網路上迅速發酵，當地社區甚至全國網友紛紛下單買派，表示支持。

The Giving Pies是一家非裔擁有的小企業，店主拉塞塔里內拉（Voahanguy Rasetarinera）在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂了2000個迷你派，價格共6000元。

「當她詢問報價時，她說報價已獲得批准，她很高興能與我合作，」拉塞塔里內拉說，「2000個派太瘋狂了，但是，是的，我太興奮了。」

她在貼文中寫道，興奮很快就變成了失望。她提交收據後，並未收到付款，之後特斯拉又提出要求將訂單加倍，她與員工確認進度後，接受了這項工作，還購買食材並拒絕其他訂單。但自始至終都沒有收到付款。

聯繫特斯拉聯繫人後，拉塞塔里內拉收到了一條短信，其中部分內容是：「不幸的是，聽起來我們公司改變計畫，並不需要這份訂單了，非常感謝您的支持，我很感激。」

拉塞塔里內被告知，這個決定來自更高階管理人員。她思考後，決定把所經歷的事情發布到社群媒體上，引起廣泛關注後，特斯拉的另一個人聯繫了她，向她解釋之前與她對接的員工無權承諾任何付款，並稱「溝通上存在很大誤解」。

拉塞塔里內拉透露，特斯拉主動提出購買迷你派並參觀他們的工廠，但她還是沒有收到付款，所以把注意力集中在其他顧客身上，而聖荷西鯊魚隊聽聞她的故事後，花了500元買派。

拉塞泰里內拉說，自從發表那篇文章以來，她的派每天都賣光，甚至收到來自全國各地的請求。她也希望透過分享這個故事，提醒大公司、大企業，也要尊重小企業。她說：「大企業的一舉一動也會影響其他人的生活，我希望他們知道這一點。」

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