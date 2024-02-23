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導演江松長：用紀錄片「金門」說台灣故事

記者楊逸辰／舊金山報導
「金門 」導演江松長和駐舊金山台北經文處新聞組長郭卉蓁。（記者楊逸辰/攝影）
「金門 」導演江松長和駐舊金山台北經文處新聞組長郭卉蓁。（記者楊逸辰/攝影）

「金門 （Island In Between）」是台灣首部入圍奧斯卡紀錄片的作品，全片從導演第一視角切入，透過個人經歷與金門故事，折射出兩岸存在的特殊處境，自去年12月初在「紐約時報」紀錄片平台Op-Docs上線後，便獲得廣大迴響。「金門」導演江松長22日在舊金山Commonwealth Club的Michelle Meow Show舉行展映會，並接受世界日報專訪。

「金門 」導演江松長參加Michelle Meow Show訪談。（記者楊逸辰/...
「金門 」導演江松長參加Michelle Meow Show訪談。（記者楊逸辰/攝影）

江松長15歲就離開台灣，前往美國，並在美國待了約30年，2017年又回到台灣定居。他說，一方面是希望有更多時間陪伴住在台灣的父母，一方面是意識到他想花更多精力講述亞洲的故事。他回憶，他的父親曾在金門當兵，這讓他從小就聽過不少金門發生的故事，當時總聽見不好的傳言，士兵們艱苦、想家，金門荒蕪、毫不繁榮。而2021年江松長親自到金門旅遊，卻看到了與他想像中不同的平靜安逸的景象。

「金門 （Island In Between）」是台灣首部入圍奧斯卡紀錄片的作品...
「金門 （Island In Between）」是台灣首部入圍奧斯卡紀錄片的作品。（記者楊逸辰/攝影）

江松長說，當他想把台灣故事講給國際觀衆聽的同時，裴洛西訪台灣、台灣晶片生產等事件被國際報導，台灣也漸漸地成為國際人們關注的重心之一。國際媒體報導台灣的故事，江松長都看到了，但他卻覺得這些故事少了個人和感情的角度，因此決定選擇金門作為他的紀錄片主角。

江松長回憶自己15歲出國，剛出國那段時間，由於小時候受的教育，一直對別國人說自己是中國人，即便入籍美國後也説自己是「中國裔美國人」，直到經過台灣多年發展，台灣國家自主認同的程度愈來愈高，他也和其他台灣人一樣，漸漸地把自我稱謂改成台灣人、台裔美國人。

「金門 」導演江松長。（記者楊逸辰/攝影）
「金門 」導演江松長。（記者楊逸辰/攝影）

影片中有一段內容是台灣國軍在金門播放錄音，要求對岸接受三民主義，以及鄧麗君唱「甜蜜蜜」。江松長認為，鄧麗君這首歌曲算是全球知名的華裔歌曲。片裡探討的就是兩岸關係的複雜，如今兩岸關係緊張態勢也在升溫，但他仍覺得這是政府與政府間的事，人民和人民之間的關係與其不同。

他說，無論如何，大家都是華人，也有分享共同的文化、背景和歷史，他支持台灣的民主體制，也認同兩岸人民之間歷史和親情的關係，這兩者可以同時存在。

金門與中國大陸咫尺之遙，也有人説金門比較親中國大陸。江松長指出，再怎麼親中國大陸，金門人也不會認同中國大陸的政治體制，與此同時，金門人不見得百分之百要選擇一邊或另外一邊，中間有很多模糊地帶，而大部分人的想法也和金門人一樣，都在中間模糊的地方。

駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁特別出席「金門」電影放映座談會，並代表駐舊金山台北經文處長賴銘琪，向江松長致意。她表示，金門是第一部由台裔導演執導入圍奧斯卡最佳紀錄短片的影片，期待該片能在奧斯卡大放異彩，她自己疫情期間亦曾經赴金門觀光，除了金門的戰地風情令人懷念外，對於廈門就近在呎尺的景象也印象深刻，「金門」紀錄短片真實反映金門人的想法與複雜的情緒，期待江松長的作品能讓國際社會更加了解關心兩岸的情勢。

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