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退而不休 柏克萊7旬婦成為時尚模特兒

編譯組╱綜合報導
柏克萊七旬婦退休後成為時尚模特兒。（美聯社）
柏克萊七旬婦退休後成為時尚模特兒。（美聯社）

NBC灣區報導，現年77歲的柏克萊老太太杜林（Carolyn Doelling）在70歲退休後，成為了一名時裝模特。目前在灣區和紐約（New York）之間穿梭，為雅詩蘭黛（Estee Lauder）、CVS 和Athleta等公司的雜誌、服裝廣告和生活方式攝影擺造型。

大約七年前，杜林從企業營銷和客戶服務部門退休。退休前她甚至不喜歡別人給她拍照。進入70歲後，她開始思考人生，並感受到了年齡和身分的個人危機，退休後更感到自己被忽視和低估了。

由此，杜林設定了一個目標，就是提升自己的時尚品味，為自己的衣櫥增添更多色彩和變化。當她將時尚融入自己的氣質時，她確實開始感到自己受到了更多的關注。

改變她命運的時刻出現在一次造訪屋崙市中心的McMullen精品店。店主麥穆倫（Sherri McMullen）了解到杜林的意向，就問她是否願意為一些照片擺造型。然後她們為Instagram 和其他社交媒體拍攝了照片，人們非常喜歡。此舉最終成為杜林退休生活的轉折點。

杜林成長於北卡羅來納州的農村，她的曾祖父是奴隸，叔叔是佃農。她在種族隔離盛行的Jim Crow南方長大。她每天採摘菸草，從日出到日落，一天能掙五元。

在她的童年生活中，有兩件事成為了她一生的主題：獨立和時尚。她還記得看到人們穿著西裝和禮服參加民權集會。她說：「我回想起來，打扮、時尚和風格一直就是我們生活的一部分。」

杜林最終結了婚，搬到了灣區，並撫養了兩個孩子，孩子們也都事業有成。但隨著年齡的增長，她自己的機會也愈來愈少。當自己的模特事業贏得了讚譽時，她意識到自己現在有了一個可以就這些問題發表看法的平台：她的職業生涯不再是為拍照而擺造型，而是為其他老年婦女展現風采。

儘管有繁重的東西兩岸工作日程，杜林仍特別喜歡為灣區當地的精品設計師做模特，比如麥穆倫和另一位個人最愛的設計師傑依（Taylor Jay）。「她是一團火，是許多女性的靈感源泉，」 傑依說。「她告訴你，時尚和優雅是沒有界限的。」

儘管有了目前的成就，杜林並沒有放鬆腳步。她夢想著看到自己的形象在紐約時代廣場的巨型屏幕上滾動，或者在巴黎或紐約的時裝秀上大步流星。77歲的她才剛剛開始。

她笑著說：「這樣退休真是太棒了。」

退休 灣區 北卡羅來納州

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