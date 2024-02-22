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Trader Joe's超市荷蘭鬆餅暴紅 每名顧客限購一份

編譯廖宜怡╱綜合報導
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

社群媒體近來瘋傳Trader Joe's超市新推出的一款冷凍食品，由於需求太高，導致Trader Joe's不得不祭出每位顧客限購一份的規定。

Trader Joe's荷蘭鬆餅（Dutch Griddle Cakes）自去年秋季推出以來，經常一上架就賣光，因為這款鬆餅與麥當勞早餐的麥鬆餅（McGriddle）非常相似。自此，許多人開始在社群媒體上傳自己在家用Trader Joe's荷蘭鬆餅自製類似麥當勞早餐的影片和照片。

由於供應量有限，灣區現在多家Trader Joe's超市開始限制顧客購買數量，規定每人只能購買一份，包括阿拉米達市、卡斯楚谷、蒙洛公園市、聖荷西、桑尼維爾和核桃溪分店。

柏克萊和巴洛阿圖的Trader Joe's表示，雖然他們沒有限制顧客購買數量，但他們每天進貨量只有一箱（18包），所以基本上是先到先得。艾姆瑞維爾（Emeryville）分店則是已售罄。

這並非是Trader Joe's第一次出現商品暴紅、供不應求的情形。去年，他們的韓式冷凍紫菜壽司捲（kimbap）也是在網路暴紅後，在灣區斷貨。這款冷凍紫菜壽司捲現在仍受消費者歡迎，山景城和柏克萊的Trader Joe's員工表示，他們現在還是會對顧客的購買數量有所限制。

Trader Joe's 灣區 社群媒體

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