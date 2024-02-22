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華人養老院賀新年 麥德誠提醒防詐騙

記者楊逸辰╱舊金山報導
舊金山市議員麥德誠和老人們合影。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市議員麥德誠和老人們合影。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）21日來到Clementina街380號的華人養老院「South of Market」，向各位老人慶賀農曆春節新春快樂。

這間老人院在不久前剛剛經歷過入室盜竊。負責城市公共安全的麥德誠於是為這間養老院送來了一些監控攝像頭和報警器，加强這裡的安全防範。

老人們正在閲讀防詐騙宣傳單。（記者楊逸辰／攝影）
老人們正在閲讀防詐騙宣傳單。（記者楊逸辰／攝影）

同時，他還提醒老人們最近舊金山常發生「祈福黨（金光黨）」的騙局，請各位老年人要警惕，不要上當受騙。這一騙局指一些騙徒會對別人主動提供解咒、驅除疾病或鬼魂的服務。他們往往主動提出進行「淨化」或祝福儀式，向人們騙取錢財。這一騙局主要針對只會說一種語言的華裔女性，騙她們要為自己的現金和貴重物品提供「祝福」。而在祝福儀式期間，受害者的貴重物品會被調包。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）向老人們分發紅帽。（記者楊逸辰／攝影...
舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）向老人們分發紅帽。（記者楊逸辰／攝影）

麥德誠還向每位老人都分發了一頂印有他名字的春節紅帽，作為本次光臨為老人獻上的春節禮物。

「這裡對我來說是一個非常重要的社區，」麥德誠表示，「今年是龍年，我正好就是個龍年出生的人。」他強調，自己正在為城市雇用更多警力、為提升公共安全而努力。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）分發的紅帽。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）分發的紅帽。（記者楊逸辰／攝影）

活動主持人周禮樵表示，麥德誠在2022年當選議員之前在為警察部門工作，當時他已經和華人社區建立了很牢靠的關係。在South of Market地區有很多老人的公寓，麥德誠在當選之後特別關心附近地區的公共安全問題，老人們都對他表示感謝。

活動主持人周禮樵（左）和舊金山市議員麥德誠（右）。（記者楊逸辰／攝影）
活動主持人周禮樵（左）和舊金山市議員麥德誠（右）。（記者楊逸辰／攝影）

養老院 舊金山 華人

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