解決可負擔住房危機 佩斯金促支持A提案

為解決住房危機，市府議員促選民通過A提案。前中為佩斯金。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）、市議員潘正義（Dean Preston）與舊金山婦女住房聯盟代表，21日在市府前廣場（UN Plaza）號召市民投票 支持有關可負擔房屋的提案A。

佩斯金表示：「舊金山的住房危機不是一個關於豪華住房的危機，而是一個可負擔住房的危機。這是一場工薪階層家庭、長者和弱勢群體面臨的危機。」

A提案將發行3億元房屋債券，在不增加公民納稅、不花費公民稅的情況下，支援低收入 群體購得可負擔性住房。除此之外，提案還將向長者、一線急救人員以及遭受家庭暴力或性侵的婦女提供房屋。

支持者表示，A提案不對租客或房東增加額外的房屋開支，不會導致新的稅收或物業稅率的上升。A提案其中之一的目的，是為了實現在舊金山實現建造4萬6000套新可負擔房屋的目標，以免失去州和聯邦資金對舊金山的支持。

婦女住房聯盟代表傑克森（Rebeca Jackson）表示，近期的數據統計顯示，女性無家可歸者的成長速度快於男性。目前女性無家可歸者占41%，但舊金山只有5%的住房是針對女性的。A提案可以真正追踪女性的需求，並幫助她們獲得安全穩定的住房。

她說，因為在舊金山住房緊張房價高漲已經愈來愈嚴重，身邊也有不少的女性朋友因不可負擔的住房，搬離舊金山。A提案是一個歷史性的時刻，將成為對舊金山人住房權益的保障 。

目前舊金山的市區經濟並未全面復甦，無家和房屋租金卻在持續上漲。還有愈來愈多的基礎勞工階層和長者面臨著被迫搬離開他們所熟悉的舊金山社區。女性健康照護、收容和針對家暴防護的空間緊張正面臨嚴峻考驗。婦女住房聯盟代表表示，在3月份的選舉中通過A提案至關重要。