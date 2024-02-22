我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

2年多來 矽谷近1.7萬科技員工被解雇

編譯組╱綜合報導
自2021年7月以來，矽谷有近1萬6800名科技員工被解雇，其中包括Google裁員1240人。(美聯社)
自2021年7月以來，矽谷有近1萬6800名科技員工被解雇，其中包括Google裁員1240人。(美聯社)

矽谷地方媒體聖荷西焦點（San José Spotlight）根據加州法律要求公司通報裁員通知的分析顯示，自2021年7月以來，有近1萬6800名科技業員工被解雇。

由政府與企業領袖組成之地區性智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)執行長漢考克(Russell Hancock)表示，疫情前各方面需求激增，公司大量招聘、矽谷市值飆漲至前所未有的16兆元。疫情消退之後，需求逐漸減少，人員需求也降低。

自2020年3月11日官方宣布新冠疫情開始，直至2021年6月，聖他克拉拉縣科技公司裁員超過4880人。2021年7月至2022年6月，科技公司裁員人數大幅減少至750人，反映出業界人員需求爆炸性成長。

但是，疫情第二年發生變化。2022年7月至2023年6月期間，聖縣科技公司裁員超過9000人，包括Google、微軟、Facebook母公司Meta在內等主要網路引擎，開始進行裁員。漢考克認為，科技業將重心轉為效率，此外，當遠距與辦公室混合工作文化出現時，矽谷公司聞名的福利、包括園區高級自助餐廳等，就變得不再必要。

漢考克指出，科技公司認為，若營運效率更高，可為股東帶來更高回報率。2023年7月至今年2月第一周，聖縣裁員6800人。

聖縣2021年7月至2024年2月期間，裁員人數前五名公司分別為Broadcom裁員1267人、Google裁員1240人、思科(Cisco)裁員943人、英特爾(Intel)裁員927人、PayPal裁員772人。

不過，儘管漢考克承認近來裁員規模大，但並非危機。他表示，矽谷勞動力約有150萬人，近來的裁員情況與2000年網路泡沫破裂相較，實際只是很小的比例。最近的裁員並非危機，而是重新調整。

經濟學家坎特瑞爾(Chuck Cantrell)則質疑，公司向州府報告裁員數據存在漏失，因為州府要求提供資訊太少，也並未指出失業員工有多少是有色人種。此外，科技公司經常雇用有色人種作為契約員工(contractors)。另一方面，聖荷西州立大學去年報告指出，自2022年9月至12月，女性佔科技業裁員的47%。

裁員 矽谷 疫情

上一則

PayPal創始人4年前大陣仗出走 如今回歸舊金山

下一則

Waymo自駕車擴展服務審核 延至6月

延伸閱讀

博愛中文學校貝律耶沙校區 農曆新年賀歲表演

博愛中文學校貝律耶沙校區 農曆新年賀歲表演
何潤東執導新片 矽谷電影節受矚

何潤東執導新片 矽谷電影節受矚
聖荷西Goolge交通村預定地 準備拆除

聖荷西Goolge交通村預定地 準備拆除
舊金山科技大亨鮑勃李刺死案 可能移轉至聖荷西審理

舊金山科技大亨鮑勃李刺死案 可能移轉至聖荷西審理
2023年Q4房價 聖荷西全美最貴 沙林那漲17.1%

2023年Q4房價 聖荷西全美最貴 沙林那漲17.1%

熱門新聞

這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
聖荷西思科周三證實裁員5%，約4000多人。 （美聯社）

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

2024-02-15 14:23
馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

2024-02-20 16:08

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高