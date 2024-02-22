2年多來 矽谷近1.7萬科技員工被解雇

自2021年7月以來，矽谷有近1萬6800名科技員工被解雇，其中包括Google裁員1240人。(美聯社)

矽谷 地方媒體聖荷西焦點（San José Spotlight）根據加州法律要求公司通報裁員 通知的分析顯示，自2021年7月以來，有近1萬6800名科技業員工被解雇。

由政府與企業領袖組成之地區性智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)執行長漢考克(Russell Hancock)表示，疫情 前各方面需求激增，公司大量招聘、矽谷市值飆漲至前所未有的16兆元。疫情消退之後，需求逐漸減少，人員需求也降低。

自2020年3月11日官方宣布新冠疫情開始，直至2021年6月，聖他克拉拉縣科技公司裁員超過4880人。2021年7月至2022年6月，科技公司裁員人數大幅減少至750人，反映出業界人員需求爆炸性成長。

但是，疫情第二年發生變化。2022年7月至2023年6月期間，聖縣科技公司裁員超過9000人，包括Google、微軟、Facebook母公司Meta在內等主要網路引擎，開始進行裁員。漢考克認為，科技業將重心轉為效率，此外，當遠距與辦公室混合工作文化出現時，矽谷公司聞名的福利、包括園區高級自助餐廳等，就變得不再必要。

漢考克指出，科技公司認為，若營運效率更高，可為股東帶來更高回報率。2023年7月至今年2月第一周，聖縣裁員6800人。

聖縣2021年7月至2024年2月期間，裁員人數前五名公司分別為Broadcom裁員1267人、Google裁員1240人、思科(Cisco)裁員943人、英特爾(Intel)裁員927人、PayPal裁員772人。

不過，儘管漢考克承認近來裁員規模大，但並非危機。他表示，矽谷勞動力約有150萬人，近來的裁員情況與2000年網路泡沫破裂相較，實際只是很小的比例。最近的裁員並非危機，而是重新調整。

經濟學家坎特瑞爾(Chuck Cantrell)則質疑，公司向州府報告裁員數據存在漏失，因為州府要求提供資訊太少，也並未指出失業員工有多少是有色人種。此外，科技公司經常雇用有色人種作為契約員工(contractors)。另一方面，聖荷西州立大學去年報告指出，自2022年9月至12月，女性佔科技業裁員的47%。