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無人機作為先遣急救員 佛利蒙市批准

記者徐蓓蓓╱佛利蒙報導
佛利蒙市議會批准通過使用無人機作為先遣急救員。（佛利蒙政府網站）
佛利蒙市議會批准通過使用無人機作為先遣急救員。（佛利蒙政府網站）

佛利蒙市議會日前批准通過使用無人機作為先遣急救員。「佛利蒙公共安全無人機先遣急救員（DFR)項目」，2022年第一次由佛利蒙警局和消防隊聯合試行，是全美範圍內第一個聯合公共安全DFR項目。

「無人機先遣急救員（DFR）項目」利用無人空中飛行器從指定地點起飛，快速應援公共安全事故。目的是比公共安全人員更快到達事發地點。無人機到達現場後，可以通過獲得認證的遙控操作設備遠程掃描和評估現場狀況，將信息傳送至公共安全人員及管理者，還可以直播現場進展。

當局表示，了解現場實時信息可以提升對事態的把控能力，有利於確定最合適的工具、方法和資源，決策平息事端。還可以用於觀察火情、確認受困人員、延燒範圍、危險物質，以及了解可能獲得的救援等。

在本地社區的大力支持下，佛利蒙警局和消防隊在2022年11月到2023年1月間試行了一個試點項目來評估DFR項目科技。在項目試點中，無人機從佛利蒙Parkway Towers大樓起飛前往市內各個地點。

佛利蒙市發布的試點結果稱：「『無人機先遣急救員項目』是一項可以提升公共安全、減少總體響應時間，保證先遣急救人員安全的有價值的工具。」

佛利蒙警局和消防隊還宣布，將和本地華盛頓醫院的醫療系統（WHHS)合作。從本月末開始，無人機將從位於Mowry Avenue的華盛頓醫院大樓樓頂起降。

對於公眾關心的相關隱私問題，DFR項目官方的回答是：「除非獲得法庭許可或是在緊急狀況下，無人機操作員嚴禁在個人應合理擁有隱私的地點有意紀錄或傳輸影像。」

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