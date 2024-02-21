矽谷亞洲藝術中心講座：雲中君談梵谷與瑪塔哈里

金山灣區華人寫作協會將於2月24日舉辦藝文講座，由台大外文系學士、法國社會科學高等研究院國際關係史博士雲中君演講。（受訪者提供）

金山灣區華人寫作協會將於2月24日下午3時，在矽谷 亞洲藝術中心舉辦藝文講座。由台大外文系學士、法國社會科學高等研究院國際關係史博士雲中君演講「梵谷於馬塔哈里—荷蘭天才與尤物在法國的浪跡」。這項活動由北美藝文學會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、華美婦女會矽谷分會及台大校友會協辦。

天才畫家梵谷與間諜 尤物瑪塔哈里都是荷蘭人，兩人都在法國留下後世詠歎不朽的浪跡。梵谷於1890年37歲在巴黎西北郊30公里的歐韋爾（Auvers-sur-Oise）自殺身亡，瑪塔哈里則於1917年41歲在巴黎以通敵罪被槍決斃命，兩人都在法國結束了他們短暫的生命。

然而，今天梵谷已被公認為繪畫奇才，他的畫風影響了20世紀藝術，尤其是強調色彩鮮豔、平面構圖的野獸派，是表達內心情感、忽視描繪形式的表現主義的先驅。

瑪塔哈里雖以德國間諜之罪被槍決，但在成為挽救法國退敗、軍心潰散的代罪羔羊之際，她的神話傳奇於焉誕生，各種想像空間的題材作品，圍繞著脫衣舞娘與雙面間諜等情色交織的故事相繼出現，使瑪塔哈里成為20世紀初巴黎美好年代社交場合最響亮的名字。

雲中君的演講，將從介紹兩人出生地的荷蘭開始，逐次討論梵谷在法國四個時期的重要畫作，透過他與弟弟的法文書信來往，解釋其作品的背景與意義，並藉由近來幾次巴黎與阿姆斯特丹的梵谷畫展，比較梵谷不同時期的畫風與梵谷熱的最新發展。

接著，雲中君將介紹瑪塔哈里於1905年巴黎一炮而紅的原因，以及近乎裸體的東方神秘舞姿、廣交各國上流軍方要員、成為高級交際花的經過。有關瑪塔哈里的軍方判決書、意想不到的交往人物、德法雙邊情報戰文件、瑪塔哈里代號H-21情報員的機密文件等均已解密，都將在演說中介紹。

雲中君曾任法國社會科學高等研究院助理研究員、台灣政治大學國際關係研究中心特約研究員，亦曾服務公職十年，派駐法國巴黎、荷蘭海牙、美國西雅圖、紐約等地。之後任職巴黎國際投資 營管集團資深顧問，周旋於歐、亞國際貿易，旅居歐、美三十餘年，目前專注講演論述。