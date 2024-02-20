何潤東執導新片 矽谷電影節受矚

何潤東呼籲各界多找他當導演。（本報檔案照，記者沈昱嘉／攝影）

2024年矽谷 電影節Cinequest，將於3月6日至17日在聖荷西 California劇院與山景城Icon劇院舉行。本次電影節主題是通過創新、藝術和社區的聯合來「提升（Uplift)」。 電影節將展映來自37個國家的217支影片，還將討論突破性的人工智慧 (AI)與創作議題。何潤東執導的「恭請光臨曾賈府喜事」將在電影節美國首映。

主辦單位表示，矽谷電影節是人文與虛擬現實的結合，除了可以購票前往影院觀賞之外，影迷還可以通過電影節的虛擬平台Cinejoy在線觀賞部分影片，並參加重要活動、在線互動、群組討論及觀影派對等。

電影節在3月6日開幕前，將邀請意見領袖、政治家和創作者，在聖荷西Hammer劇院舉辦有關AI與創作議題的論壇，討論人工智慧在喜劇、說唱藝術創作領域與人類的競爭，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)將現場致詞。

3月7日的電影節開幕式將在聖荷西歷史悠久的California劇院舉行。

由演員轉型導演何潤東執導的「你的婚姻不是你的婚姻－恭請光臨曾賈府喜事」將在本次電影節首映。該片由簡嫚書、李淳、吳子霏等實力派演員主演，講述因為「中年消失症」而趕著結婚的「安安」，為了讓婚禮順利進行而用上高科技道具，卻讓自己陷入了更大的困境，讓人反思婚姻裡的真真假假。